+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -15 °С
Алматы: 0 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Январские события: общая сумма заявленного ущерба по уголовным делам превысила 87 млрд тенге

25 Января 2022 19:27
Поделиться:
Январские события: общая сумма заявленного ущерба по уголовным делам превысила 87 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Общая сумма заявленного предварительного ущерба от беспорядков по уголовным делам превысила 87 млрд тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
При задержании соблюдаются все меры по обеспечению законности прав и свобод человека – МВД РК
О возмещении ущерба бизнесу и трансформации «Атамекен» рассказал Аблай Мырзахметов 274 человека задержали за кражи и грабежи в ходе январских событий в Казахстане Около 70% расследуемых преступлений составляют кражи из торговых объектов – МВД РК

«Общая сумма заявленного предварительного ущерба превысила 87 млрд тенге. По мере обращения пострадавших лиц данная сумма продолжает расти», - сказал Санжар Адилов.

Вместе с тем, по его словам, все процессуальные решения следователей органов внутренних дел по уголовным делам принимаются в строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона, а именно в рамках трехзвенной модели уголовного процесса.

«Все ключевые процессуальные решения, задержания подозреваемых, квалификация их деяний, а также избрание меры пресечения, согласовываются исключительно прокурором. Более того, такие процессуальные действия, как обыск, выемка, изъятие образцов для экспертизы, санкционирование мер пресечения, производятся на основании постановлений следственных судов», - заверил Санжар Адилов.


Подписывайтесь на наш канал:

#Борьба с преступностью   #Генпрокуратура   #МВД РК   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Серик Сабеков

Новости по теме
При задержании соблюдаются все меры по обеспечению законности прав и свобод человека – МВД РК
О возмещении ущерба бизнесу и трансформации «Атамекен» рассказал Аблай Мырзахметов
274 человека задержали за кражи и грабежи в ходе январских событий в Казахстане
Около 70% расследуемых преступлений составляют кражи из торговых объектов – МВД РК
Популярное
1 Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
2 Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
3 Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
4 Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
5 Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
6 Начался саммит «Центральная Азия - КНР» с участием Касым-Жомарта Токаева
Читайте также
Январские события в Казахстане: разграблено 1395 объектов бизнеса
Январские события в РК: сколько человек освобождено из под ареста
Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
Правительство приняло комплекс мер по реализации поручений Главы государства
Нурлан Абдиров назначен главой Центризбиркома РК
Касым-Жомарт Токаев обратился к Председателю КНР Си Цзиньпину
Нурболат Айдапкелов назначен первым заместителем председателя правления АО «НУХ «Байтерек»
Начался саммит «Центральная Азия - КНР» с участием Касым-Жомарта Токаева
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Сафаргалиева Малика
Сафаргалиева Малика
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив