Январские события: МВД расследует почти 3 тысячи уголовных дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел РК находятся 2 997 уголовных дел. Завершены уголовные дела в отношении 174 подозреваемых. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«С санкции судов под стражей содержатся 194 лица. 152 из них арестованы за совершение краж во время массовых беспорядков, 22 – за незаконное хранение оружия и 24 – за их хищение. На сегодня с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности продолжается освобождение из-под стражи подозреваемых с изменением меры пресечения на домашний арест, подписку о невыезде. Количество освобожденных лиц – 199», - рассказал Санжар Адилов во время брифинга в СЦК.

За последние семь дней арестованы 7 подозреваемых. Спикер рассказал о группе из 5 человек, которые обвиняются в хищении спецсредств сотрудников полиции и различные товары из 4 магазинов Алматы. По месту жительства одного из подозреваемых изъяты 2 электросамоката, 2 телевизора, 3 ноутбука, компьютерная техника и новая брендовая одежда. Кроме того, у подозреваемых обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта 76 расфасованных свертков с наркотическим средством – «пирролидин».

Он заверил, что подозреваемым, содержащимся под стражей, оказывается квалифицированная медицинская помощь в следственных изоляторах, при необходимости в условиях гражданских медицинских учреждений. На сегодня среди арестованных лиц нет жалоб на здоровье. Им обеспечен беспрепятственный доступ адвокатов, родственников и правозащитников.