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Январские события: МВД расследует почти 3 тысячи уголовных дел

2 Марта 2022 16:07
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Январские события: МВД расследует почти 3 тысячи уголовных дел

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сегодня в производстве следователей органов внутренних дел РК находятся 2 997 уголовных дел. Завершены уголовные дела в отношении 174 подозреваемых. Об этом сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«С санкции судов под стражей содержатся 194 лица. 152 из них арестованы за совершение краж во время массовых беспорядков, 22 – за незаконное хранение оружия и 24 – за их хищение. На сегодня с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности продолжается освобождение из-под стражи подозреваемых с изменением меры пресечения на домашний арест, подписку о невыезде. Количество освобожденных лиц – 199», - рассказал Санжар Адилов во время брифинга в СЦК.

За последние семь дней арестованы 7 подозреваемых. Спикер рассказал о группе из 5 человек, которые обвиняются в хищении спецсредств сотрудников полиции и различные товары из 4 магазинов Алматы. По месту жительства одного из подозреваемых изъяты 2 электросамоката, 2 телевизора, 3 ноутбука, компьютерная техника и новая брендовая одежда. Кроме того, у подозреваемых обнаружены и изъяты приготовленные для сбыта 76 расфасованных свертков с наркотическим средством – «пирролидин».

Он заверил, что подозреваемым, содержащимся под стражей, оказывается квалифицированная медицинская помощь в следственных изоляторах, при необходимости в условиях гражданских медицинских учреждений. На сегодня среди арестованных лиц нет жалоб на здоровье. Им обеспечен беспрепятственный доступ адвокатов, родственников и правозащитников.

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#Борьба с преступностью   #МВД РК   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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