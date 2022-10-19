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Январские события: Мажилис одобрил законопроект по амнистии

Автор:  
Анеля Касымова
19 Октября 2022, 13:10
Январские события: Мажилис одобрил законопроект по амнистии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «Об амнистии», передает корреспондент МИА «Казинформ».

С докладом на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК выступила депутат Гульнара Бижанова. По ее словам, определен круг лиц, подпадающих под амнистию. Для этого установлен конкретный временной промежуток – с 4 по 7 января. Этот период увязан с массовыми беспорядками, чтобы иные преступления не попадали под этот закон.

Проект предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления – снимается судимость.

Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков. За тяжкие – на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие – наполовину.

При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать не более года, это наказание сокращается на весь его не отбытый срок.

Предусмотрена и ресоциализация освобождаемых лиц. Это трудоустройство, оказание медицинской помощи, оформление документов и так далее. Для не имеющих жилья – размещение в центрах для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

«Не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков, лица, совершавшие пытки. Об этом прямо сказал Президент. По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тыс. лиц», - сказала Г. Бижанова.
Мажилис   ЧП-2022   Алматинская трагедия   Послание Президента РК-2022   Январские события  
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