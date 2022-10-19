Январские события: Мажилис одобрил законопроект по амнистии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Депутаты Мажилиса Парламента РК одобрили законопроект «Об амнистии», передает корреспондент МИА «Казинформ».
С докладом на пленарном заседании Мажилиса Парламента РК выступила депутат Гульнара Бижанова. По ее словам, определен круг лиц, подпадающих под амнистию. Для этого установлен конкретный временной промежуток – с 4 по 7 января. Этот период увязан с массовыми беспорядками, чтобы иные преступления не попадали под этот закон.
Проект предусматривает освобождение от наказания за уголовные проступки и преступления небольшой, средней тяжести. С отбывших наказание за такие преступления – снимается судимость.
Совершившим тяжкие и особо тяжкие преступления предусмотрено сокращение сроков. За тяжкие – на три четвертых от назначенного судом срока, а за особо тяжкие – наполовину.
При этом, если осужденному на день введения в действие закона осталось отбывать не более года, это наказание сокращается на весь его не отбытый срок.
Предусмотрена и ресоциализация освобождаемых лиц. Это трудоустройство, оказание медицинской помощи, оформление документов и так далее. Для не имеющих жилья – размещение в центрах для лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.«Не будут амнистированы террористы, экстремисты, рецидивисты, организаторы беспорядков, лица, совершавшие пытки. Об этом прямо сказал Президент. По предварительным оценкам, на данном этапе амнистия коснется около 1,5 тыс. лиц», - сказала Г. Бижанова.