Январские события: когда пострадавшему крупному бизнесу планируют возместить ущерб

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 66 субъектов крупного бизнеса, которые пострадали во время январских событий, получат возмещение ущерба до конца первого полугодия. Об этом рассказал министр национальной экономики Алибек Куантыров, передает корреспондент «Казинформ».

Как отметила депутат Екатерина Смышляева во время пленарного заседания Мажилиса, согласно информации, рассматриваются 1 630 заявлений предпринимателей по возмещению ущерба.

«Получается, что общая сумма ущерба только по этим заявкам составила около 38 млрд тенге. При этом более тысячи заявок уже удовлетворены, выплачены 5,5 млрд тенге. Средняя сумма выплаты колеблется в пределах 4 млн тенге. Таким образом, мы видим, что речь идет только о малом бизнесе. При этом, по крупному бизнесу выплат нет. В какие сроки вы планируете удовлетворить все заявки, и по какой причине на сегодня осуществляются небольшие выплаты, а по крупным выплатам идет задержка», - поинтересовалась депутат.

Как уточнил министр национальной экономики Алибек Куантыров, более 1600 субъектов МСБ обратилось за компенсацией на общую сумму порядка 38-40 млрд тенге.

«Сумма и количество субъектов ежедневно уточняются. Из резерва правительства уже выделено 24 млрд тенге. В целом, не только из резерва Правительства, но и из местных бюджетов, частных средств фондов, созданных предпринимателями, средства помощи поступают», - отметил министр.

«66 субъектов крупного бизнеса обратились с заявками на сумму порядка 40 млрд тенге. Но по ним решение будет приниматься в индивидуальном порядке. Процесс ведется. Планируется, что большая часть будет компенсирована до конца первого полугодия», - проинформировал глава Миннацэкономики.