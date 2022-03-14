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Январские события: когда опубликуют список погибших

Автор:  
Акбота Кузекбай
14 Марта 2022, 12:57
Январские события: когда опубликуют список погибших

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Почему все еще не публикуют имена погибших в результате январских событий в Казахстане, пояснил генеральный прокурор Берик Асылов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Во время пленарного заседания Мажилиса депутат Снежанна Имашева, обращаясь к генеральному прокурору, отметила, что сегодня общество требует список погибших в результате январских событий, и спросила, опубликуют ли имена погибших.

«Список погибших на платформе «Январь 2022» мы изучили, он не совсем полный, есть недочеты. Но тем не менее, список погибших людей мы официально не публиковали. Перед тем, как разглашать, мы думаем, что причиним переживания для семьи и родственников. Поэтому, нужно сначала изучить», - ответил генеральный прокурор.

Он отметил, что в ходе январских событий погибли 230 человек.

«Ведутся уголовные дела по убийству, акту терроризма – это 46 уголовных дел. Все эти моменты необходимо сначала изучить, кто был правонарушителем, а кто был мирным митингующим. В ходе расследования мы должны всё определить, а потом уже предоставим информацию», - сказал в ходе пленарного заседания Мажилиса Берик Асылов, уточнив, что список будет обнародован после выяснения всех обстоятельств.


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