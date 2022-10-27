Январские события: имеются ли среди привлекаемых за терроризм иностранцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество членов организованных преступных групп по январским событиям, которые привлекаются к ответственности, сообщил заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По организованным преступным группам рассматривается 26 уголовных дел, к уголовной ответственности привлекаются 24 члена организованных преступных групп, а также 46 человек привлекаются за терроризм и экстремизм», - сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Спикер добавил, что среди привлекаемых за терроризм и экстремизм есть и граждане других государств.

Ранее сообщалось, что Сенат принял закон об амнистии по январским событиям.