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Январские события: имеются ли среди привлекаемых за терроризм иностранцы

Автор:  
Серик Сабеков
27 Октября 2022, 12:25
Январские события: имеются ли среди привлекаемых за терроризм иностранцы

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество членов организованных преступных групп по январским событиям, которые привлекаются к ответственности, сообщил заместитель Генерального прокурора РК Асет Чиндалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По организованным преступным группам рассматривается 26 уголовных дел, к уголовной ответственности привлекаются 24 члена организованных преступных групп, а также 46 человек привлекаются за терроризм и экстремизм», - сказал Асет Чиндалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Спикер добавил, что среди привлекаемых за терроризм и экстремизм есть и граждане других государств.

Ранее сообщалось, что Сенат принял закон об амнистии по январским событиям.


Борьба с преступностью   Генпрокуратура   Алматинская трагедия   Январские события  
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