Январские события и их последствия обусловливают необходимость уточнения параметров бюджета - эксперт

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Январские события и их последствия обусловливают необходимость уточнения параметров республиканского бюджета на 2022 год. Такое мнение выразил доктор экономических наук, главный научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Вячеслав Додонов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Январские события и их последствия обусловливают необходимость уточнения параметров республиканского бюджета на 2022 год, а также корректировки бюджетной политики в целом. Глава государства на заседании Мажилиса Парламента Республики Казахстан 11 января обозначил ряд направлений, которые будут определять соответствующие корректировки, включая изыскание новых источников доходов бюджета, реформирование межбюджетных отношений, дальнейшее повышение социальной ориентации бюджетных расходов и других», - рассказал Вячеслав Додонов.

По словам эксперта, в настоящее же время наиболее актуальной проблемой является уточнение бюджетных параметров текущего года для оперативного решения вопросов финансирования мероприятий по устранению последствий массовых беспорядков.

«Это финансирование будет осуществляться по нескольким направлениям, включая компенсацию ущерба пострадавшему бизнесу, восстановление пострадавших административных зданий, объектов инфраструктуры, закупку новой техники для государственных служб и пр. Кроме того, в соответствии с поручениями Главы государства, будет в оперативном порядке выделяться дополнительное финансирование на ряд социальных целей и укрепление правоохранительной системы. Все эти меры потребуют значительного увеличения расходов и пересмотра в сторону увеличения объема затрат государственного бюджета (прежде всего, его республиканской части) и дефицита. Масштабы этого увеличения, очевидно, будут зависеть от уточненных оценок нанесенного ущерба», - сказал В. Додонов.

Как отметил главный научный сотрудник КИСИ, только в наиболее пострадавшем от беспорядков городе Алматы ущерб бизнесу оценивается величиной порядка 120 млрд тенге, но с учетом других регионов и ущерба для государственного имущества эта сумма значительно вырастет. Озвученные к настоящему времени предварительные оценки потерь экономики Казахстана в целом находятся на уровне около 2 млрд долларов.

«Не все эти потери являются прямыми и подлежат компенсации за счет средств государственного бюджета – часть приходится на косвенный ущерб, часть на недополученную прибыль и т.п., но в целом необходимые для преодоления последствий январских событий средства государственного бюджета, очевидно, будут достаточно велики и могут исчисляться примерно 400-500 млрд. тенге. С учетом роста расходов на социальные цели можно прогнозировать необходимость даже большего увеличения затрат», - сказал главный научный сотрудник КИСИ.

Вячеслав Додонов при этом подчеркнул, что существующие возможности казахстанской системы государственных финансов позволяют осуществить требуемое увеличение бюджетного финансирования.

Действующий Закон о республиканском бюджете на 2022-2024 годы предусматривает следующие его параметры: затраты в размере 15645 млрд. тенге, дефицит – 2906 млрд. тенге, трансферты из Национального фонда (гарантированный и целевой) – 2950 млрд. тенге.

«Очевидно, основным источником скорректированных после увеличения затрат бюджета станут трансферты из Национального фонда», - сказал эксперт.

«В этой связи можно отметить, что в 2020 году, когда реализовывались очень масштабные программы государственной поддержки в рамках борьбы с пандемией COVID-19, трансферт из Национального фонда составил 4770 млрд. тенге. Этот трансферт стал рекордным, но его выделение не привело к критическим потерям для фонда, объем активов которого даже в столь сложных условиях сократился менее чем на 5% за год. Поэтому и трансферты для финансирования мероприятий по устранению последствий январских событий, которые будут осуществляться в текущем году, не приведут к чрезмерному сокращению размера Национального фонда, позволив, тем не менее, решить все стоящие перед бюджетом задачи», - резюмировал спикер.