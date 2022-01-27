Январские события: Эльвира Азимова просит учесть раскаяния граждан, впервые оказавшихся в орбите уголовного преследования

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В отношении тех граждан, которые впервые оказались в орбите уголовного преследования в связи с участием в массовых беспорядках Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова попросила учесть не только степень тяжести, но их личность и чистосердечные раскаяния. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Надо учесть, что Глава государства в своих заявлениях отметил, что причиной массовых митингов в стране стала нерешенность социально-экономических и политических проблем. Участие в массовых митингах для многих граждан было вынужденным шагом публично выразить свое мнение по ситуации. Но такой шаг не оправдывает тех, кто применил насилие, оружие и целенаправленно совершал погромы. Президент страны в начале года говорил о важности обеспечения культуры мирных митингов. Поэтому в отношении тех граждан, которые впервые оказались в орбите уголовного преследования в связи с участием в массовых беспорядках, прошу учесть не только степень тяжести, но их личность и чистосердечные раскаяния», - сказала Уполномоченный по правам человека.

В случае доказанности вины Эльвира Азимова попросила рассмотреть возможность применения в уголовных делах наказания, альтернативного лишению свободы.

«Конечно, в этом ключе мы все должны содействовать проведению объективного расследования», - добавила она.