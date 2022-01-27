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Январские события: Эльвира Азимова прокомментировала случаи эксгумации тел погибших от пуль

27 Января 2022 21:04
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Январские события: Эльвира Азимова прокомментировала случаи эксгумации тел погибших от пуль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова прокомментировала случаи эксгумации тел погибших от пуль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В течение недели поступали сообщения об эксгумации без согласия родственников тел людей, погибших от пуль, для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях расследования. Повторно заявляю, несмотря на то, что данное процессуальное действие является необходимым, очень важно не допустить нарушение прав родственников на получение уведомления о производстве эксгумации. Органам уголовного расследования следует разъяснить цели и необходимость данного следственного действия. Мы не можем игнорировать слезы матерей и отцов», – отметила Уполномоченный по правам человека.

Эльвира Азимова попросила граждан не накручивать ситуацию, используя социальные сети.


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#Права человека   #Общество   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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