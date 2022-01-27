Январские события: Эльвира Азимова прокомментировала случаи эксгумации тел погибших от пуль

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ –Уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова прокомментировала случаи эксгумации тел погибших от пуль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В течение недели поступали сообщения об эксгумации без согласия родственников тел людей, погибших от пуль, для проведения судебно-медицинской экспертизы в целях расследования. Повторно заявляю, несмотря на то, что данное процессуальное действие является необходимым, очень важно не допустить нарушение прав родственников на получение уведомления о производстве эксгумации. Органам уголовного расследования следует разъяснить цели и необходимость данного следственного действия. Мы не можем игнорировать слезы матерей и отцов», – отметила Уполномоченный по правам человека.

Эльвира Азимова попросила граждан не накручивать ситуацию, используя социальные сети.