Январские события: экс-начальник ДКНБ Алматинской области Сабит Курманалиев осужден на 6 лет

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - По сообщению Талдыкорганского городского суда рассмотрено дело в отношении экс-начальника ДКНБ Алматинской области Сабита Курманалиева по факту превышения должностным лицом власти и должностных полномочий, явно выходящих за пределы его прав и полномочий, повлекших тяжкие последствия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда Жетысуской области.

Судом установлено, что Сабит Курманалиев, будучи начальником ДКНБ Алматинской области, пренебрегая своими должностными обязанностями, учитывая происходящие события, имевшие место 5 января 2022 года, дал незаконный приказ личному составу не принимать меры по обороне здания департамента; покинуть административное здание; уничтожить служебную и секретную документацию и разойтись по местам жительства, тем самым превысив свои должностные полномочия, что впоследствии повлекло захват здания ДКНБ (Иные обстоятельства не могут быть разглашены ввиду грифа «секретно»).

«Приговором суда Сабит Курманалиев признан виновным по ч. 4 ст. 362 и ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности в правоохранительных органах сроком на 10 лет. Внесено представление Президенту Республики Казахстан о лишении Сабита Курманалиева специального звания генерал-майора национальной безопасности и государственных наград и орденов», - сообщили в пресс-службе Талдыкорганского городского суда.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Напомним, 5 января 2023 года генеральный прокурор РК Берик Асылов, выступая на пленарном заседании Мажилиса, сообщил, что в самый пик беспорядков в январе 2022 года почти весь личный состав департаментов КНБ Алматы, Алматинской и Кызылординской областей покинул свои здания.