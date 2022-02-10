Январские события: что увидели депутаты и правозащитники в СИЗО

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутаты и правозащитники посетили следственные изоляторы, где содержатся задержанные и арестованные во время январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам начальника управления по работе с обращениями граждан Национального центра по правам человека Салтанат Нуримбетовой, с 13 января по 5 февраля текущего года было проведено 115 превентивных посещений в 16 регионах Казахстана. По состоянию на 9 февраля в адрес уполномоченного по правам человека поступило 62 письменных заявления, из них 32 – это обращения о недозволенных методах следствия с применением физического насилия и жестокого обращения.

«Другие обращения связаны с необоснованным задержанием, несогласием с судебным решением об административном наказании, неоказанием медицинской помощи, недопуском адвоката. Граждане, которые находились в помещениях, посещаемых национальным превентивным механизмом, сообщили об избиениях и жестоком обращении, и иных действиях, унижающих достоинство. Говорили о том, что их заставляли подписывать процессуальные документы под давлением, не обеспечили доступ к адвокатам, питьевой воде и питанию, медицинской помощи в связи с полученными телесными повреждениями в первые дни задержания», - рассказала Салтанат Нуримбетова в Мажилисе в ходе круглого стола «О правах человека в области уголовного преследования и исполнения наказания в РК».

Как заявила депутат Мажилиса Парламента РК Гульнара Бижанова, на сегодняшний день случайно задержанных людей в СИЗО уже нет. Это граждане, по которым имеются доказательства участия в той или иной мере в тех событиях.

«Будучи на выезде в Алматы, мы посещали следственный изолятор 18, и с полной ответственностью заявляем, что, по крайней мере, в самом следственном изоляторе сами задержанные никаких жалоб не предъявляют. Можно понять, что рядом находилось руководство, администрация и они, возможно, и не стали бы об этом говорить. Но в целом на задержанных нет откровенных следов свежих побоев. Если эти побои и были, они были в первые дни после задержания», - добавила депутат.

Также она отметила трехразовое питание, соблюдение оптимальной температуры и заселение в камере. Медпомощь оказывается, через день приезжают узкие специалисты из городских больниц.

«По всем фактам, где полномочия были превышены, может, даже с неоправданной жестокостью, мы не оправдываем действия органов правопорядка. По каждому из них возбуждены уголовные дела, и, скорее всего, еще будут возбуждаться. Три органа ведут расследование – МВД, прокуратура, Агентство по противодействию коррупции. И точку окончательную о степени их вины поставит суд», - заключила Г.Бижанова.

Ранее в Генеральной прокуратуре сообщили о 250 жалобах о пытках задержанных во время январских событий.