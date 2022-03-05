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Январские события: более 200 дел расследует Генпрокуратура по фактам пыток задержанных

Автор:  
Азамат Сыздыкбаев
5 Марта 2022, 16:46
Январские события: более 200 дел расследует Генпрокуратура по фактам пыток задержанных

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов рассказал о расследовании дел касательно пыток задержанных в связи с январскими событиями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По фактам пыток и превышения полномочий начато 203 досудебных расследования, из них в производстве антикоррупционной службы - 194 дела, спецпрокуроры расследуют 9 дел. По подозрению в пытках судом в отношении 9 сотрудников правоохранительных органов и специальных служб санкционирована мера пресечения в виде «содержания под стражей», - сообщил Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

Он напомнил, что в силу ст. 32 Уголовно-исполнительного кодекса депутаты Парламента Республики Казахстан вправе посещать учреждения в порядке контроля без специального на то разрешения.

«Пользуясь данным правом, группы депутатов Мажилиса Парламента без каких-либо препятствий 10 раз посещали СИЗО и встречались с участниками январских событий», - заключил Генпрокурор.


Борьба с преступностью   Генпрокуратура   Алматинская трагедия  
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