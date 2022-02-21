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Январские события: более 20 тысяч боеприпасов изъяли полицейские

21 Февраля 2022 14:41
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Январские события: более 20 тысяч боеприпасов изъяли полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов рассказал о процессе расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В расследовании январских событий по всей республике задействовано более 500 сотрудников органов внутренних дел, в числе которых следователи, оперативные работники и криминалисты. Из центрального аппарата МВД в регионы также направлены опытные сотрудники. При этом, ряд сотрудников включены в составы межведомственных следственно-оперативных групп под руководством специальных прокуроров и совместно с ними работают над установлением организаторов массовых беспорядков», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

По его словам, продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию похищенного оружия.

«На сегодня общее количество изъятого оружия составило 1 006 единиц и 20 307 боеприпасов. Так, в ходе оперативных мероприятий в мкр Шаңырақ-2 города Алматы задержаны двое лиц, у которых изъяты цинковые ящики с 5 тысячами патронов от пистолетов (2880 шт.) и автоматов (2160 шт.), спецсредства в виде бронежилетов, щитков и наколенников, 2 боевых противотанковых снаряда, гладкоствольное ружье, 7 пневматических винтовок, в том числе одна с оптическим прицелом, и пневматический пистолет», - перечислил представитель МВД.

«Во время массовых беспорядков в городе Алматы группа подозреваемых на легковой автомашине подъехала к охотничьему магазину «Оружейник», откуда, взломав входную дверь, похитила 15 гладкоствольных ружей и 4 нарезных карабина, в том числе с оптическим прицелом. Похищенное оружие с целью дальнейшего сбыта незаконно хранили в специально оборудованных схронах на территории города Алматы и Алматинской области», - добавил он.


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#МВД РК   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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