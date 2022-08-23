Январские события: более 2 тыс. единиц оружия не найдено

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Всего во время январских событий похищено 2900 единиц служебного и гражданского оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Министерство продолжает работу по обнаружению похищенного оружия во время беспорядков в Казахстане в январе текущего года.

Как сообщил начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов во время брифинга в Службе центральных коммуникаций, на сегодня изъято 873 единицы оружия (480 единиц табельного и 387 единиц гражданского оружия). Неустановленным остается местонахождение 2087 единиц похищенного оружия. Из них 1285 единиц гражданского, 645 – табельного оружия, 157 – травматических, газовых и сигнальных пистолетов. Всего во время январских событий похищено 2900 единиц служебного и гражданского оружия.

15 августа в Таразе сотрудники полиции обнаружили на территории кладбища два замаскированных схрона. В одном хранились пистолет «Вальтер» с двумя магазинами к нему, светошумовая граната и патроны 16 калибра, в другом – охотничье ружье 12 калибра со сбитыми номерами, газовый пистолет «Mauser» с магазином, светошумовая граната, два газовых перцовых баллончика «Шок» и 60 патронов разного калибра.

17 августа в селе Андас Жамбылской области обнаружен схрон в заброшенном доме. В нем находились ружье 12 калибра, а также ранее похищенные из областного департамента полиции бронежилет и патроны разного калибра. В этот же день на окраине села Актоган Меркенского района обнаружен и изъят полиэтиленовый пакет, в котором находились два охотничьих ружья 12 калибра со сбитыми номерами и боеприпасы разного калибра.

18 августа в Турксибском районе Алматы обнаружен оружейный схрон у реки «Малая Алматинка», в котором находилось гладкоствольное ружье марки ИЖ-27, 12 калибра, пневматический пистолет, 5 газовых и 1 светошумовая граната, около 100 патронов разного калибра.

5 августа к 5 годам лишения свободы приговорили четыре лица за хищение оружия и боеприпасов из специализированных магазинов, а также иных товаров в торговых домах.

Ранее сообщалось, о возмещении пострадавшим гражданам ущерба на сумму свыше 360 млн тенге, причиненного в результате расследований январских событий.