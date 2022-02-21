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Январские события: Более 100 пострадавших полицейских находятся на лечении

21 Февраля 2022 15:09
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Январские события: Более 100 пострадавших полицейских находятся на лечении

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов сообщил о пострадавших во время январских беспорядков сотрудниках полиции, которые до сих пор получают лечение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Как ранее сообщалось, в ходе пресечения преступных действий со стороны нападавших и отражения атак на здания акиматов и полиции различные телесные повреждения получили более 3 тысяч сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих», - сказал Санжар Адилов на брифинге в СЦК.

По его словам, на сегодня 107 полицейских с тяжкими ранениями, в том числе переломами костей черепа, проникающими ножевыми ранениями, сильными ожогами и другими серьезными увечьями, находятся на излечении.

Следователь привел примеры.

«Так, в Атырау задержан местный житель, который 5 января в ходе беспорядков при нападении на здание областного акимата жестоко избил безоружного сотрудника полиции, задействованного в охране общественного порядка. Как видно из видео, разъяренная толпа, окружив, избивала сотрудника полиции, в результате он упал на землю, а задержанный наносил ему удары по голове. Подозреваемый с санкции суда взят под стражу», - заключил С. Адилов.

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#МВД РК   #Криминал   #ЧП-2022  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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