7 Июля 2022 16:29

Январские события: алматинским предпринимателям полностью возместили убытки

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы завершена выплата компенсаций субъектам малого и среднего бизнеса, пострадавшим в результате январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По поручению Главы государства, работа по выплате пострадавшим в результате январских событий субъектам малого и среднего бизнеса завершена. Всего одобрено 1 594 заявок на сумму 14,5 млрд тенге. Малый и средний бизнес - это фундамент экономики города, где занято 64% трудоспособного населения, поэтому поддержке бизнеса уделяется особое внимание. В 2022 году увеличен бюджет на 5 млрд тенге до 46,9 млрд тенге. На сегодня профинансировано 219 проектов МСБ на 16,5 млрд тенге», - сообщил аким города Ерболат Досаев на пресс-конференции в СЦК.

В результате, на 1 июня этого года количество активно действующих субъектов МСБ выросло на 19,5% за год.

В Алматы за январь пострадали около 1 600 субъектов бизнеса. Из них 96 процентов приходится на представителей малого и среднего бизнеса.