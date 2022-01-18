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Январские события: 695 расследований начато по тяжким и особо тяжким преступлениям

18 Января 2022 12:32
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Январские события: 695 расследований начато по тяжким и особо тяжким преступлениям

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Касательно январских событий по тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований. Об этом заявил старший помощник Генерального прокурора РК Азамат Саргазин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По тяжким и особо тяжким преступлениям начато 695 досудебных расследований, в том числе 44 – по актам терроризма, 15 – по убийствам, шесть дел – по фактам пропаганды и призывам к захвату власти. Задержано в качестве подозреваемых 780 лиц, из них по 695 судом санкционирован арест. Хотел бы еще раз акцентировать внимание, что эти дела относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений», - сообщил на брифинге в СЦК старший помощник Генерального прокурора.

Азамат Саргазин заверил, что по всем фактам прокуроры обеспечивают соблюдение прав граждан, всем фигурантам уголовных дел, в том числе всем задержанным, предоставляется своевременная юридическая помощь.

Генеральная прокуратура призывает граждан не поддаваться на провокации, доверять только официальным источникам информации и соблюдать правопорядок.

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#Генпрокуратура   #ЧП-2022  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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