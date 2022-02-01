Январские события: 36 признанных невиновными граждан вышли на свободу в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане создана общественная комиссия «Аманат». О ее целях и работе сегодня в Алматы рассказали члены комиссии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам члена общественной комиссии «Аманат», члена Национального совета общественного доверия Уайса Ерсайынұлы, цель комиссии - помочь невиновным гражданам, арестованным после январских событий, выйти на свободу.

«В Алматы после январских событий задержаны и арестованы много невинных граждан. Это потрясло многих казахстанцев. Поэтому мы по собственной инициативе создали общественную комиссию «Аманат». Наша задача помочь народу», - сказал Уайс Ерсайынұлы.

По словам председателя общественной комиссии Абзала Куспана, многие просят освободить фигурантов дел по статье 272 Уголовного кодекса РК.

«Я хочу уточнить, что статья 272 состоит из трех частей. В первой части статьи 272 предусмотрено наказание в отношении организаторов, во второй части - участников, в третьей части - провокаторов. Мы акцентируем внимание на части 2 статьи 272, так как в большинстве случаев «участниками» являются граждане, которые, следуя словам неизвестных организаторов и провокаторов, были спровоцированы по неосторожности», - отметил А. Куспан.

По его словам, благодаря вмешательству комиссии в Алматы за неделю на свободу вышли 36 человек.

«Из 36 выпущенных половина раненые. Среди них есть двое несовершеннолетних. В нашем списке еще трое детей, которые должны выйти на свободу. В целом, мы высказываем предложение, что все раненые должны быть освобождены» , - сказал А. Куспан.

По словам члена комиссии адвоката Мади Мырзагараева, находящиеся под стражей женщины, дети в возрасте до 18 лет, раненые, не участвовавшие в грабежах и кражах, вышедшие на мирное шествие не представляют никакой опасности для общества.

«Они не преступники, потому что они не участвовали в разграблении города. Следовательно, считаем их безопасными для общества и считаем необходимым до окончания следствия изменить меру пресечения и перевести их из-под стражи под подписку о невыезде. Мы ставим этот вопрос перед правоохранительными органами, прокуратурой», - сказал адвокат Мади Мырзагараев.

Он также сообщил, что рядом с следственным изолятором находится группа неизвестных людей под прикрытием комиссии «Аманат».

«Эти неизвестные люди представляются родителям и родственникам заключенных как члены Аманатской комиссии. Нам неизвестно, с каким умыслом и с какой целью они это говорят. В связи с этим хотим предостеречь граждан. Потому что м огут найтись люди , которые, пользуясь моментом, думают о своей выгоде. В связи с этим хочу пояснить, что работа комиссии «Аманат» совершено бесплатна», - сказал он.

По словам Абзала Куспана, комиссия в ближайшее время объедет регионы страны.

«Сегодня в Семей прибыл житель Алматы, известный юрист Ерлан Калиев. Он работает от имени комиссии совместно с органами прокуратуры. В ближайшее время мы сами также будем выезжать в другие регионы, знакомиться со всеми ситуациями и вести работу. Мы лично встретились с людьми в количестве 200 человек и сейчас рассматриваем материалы их дел. Но есть материалы, которые мы еще не успели посмотреть. После посещения регионов мы вернемся в Алматы. Мы занимаемся только уголовными делами», - заключил он.