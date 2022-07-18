18 Июля 2022 15:20

Январские события: 32 уголовных дела находится у спецпрокуроров по актам терроризма

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель начальника Службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов сообщил о заведенных уголовных делах в рамках расследования январских событий, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня в производстве специальных прокуроров находится 53 уголовных дела по массовым беспорядкам и 32 актам терроризма. По мере завершения следственных действий уголовные дела направляются в суд. В городе Алматы специальными прокурорами завершено досудебное расследование в отношении троих граждан», - сказал Елдос Килымжанов на брифинге в СЦК.

По его словам, они подозреваются в участии в массовых беспорядках, нападении на здания государственных органов и применении насилия в отношении представителей власти.

«Так, в ночь с 4 на 5 января указанные преступники, находясь на центральной площади города Алматы в группе с другими лицами, совершили погромы 42 служебных автомашин полиции, вооружившись подручными средствами, применяли насилие в отношении сотрудников правопорядка, а затем приняли активное участие в нападении и поджоге здания акимата. Их причастность к преступлениям подтверждается записями камер видеонаблюдения, показаниями свидетелей и экспертными исследованиями. Уголовное дело с обвинительным актом направлено в суд для рассмотрения по существу», - пояснил представитель Генпрокуратуры.

По остальным уголовным делам специальными прокурорами проводится кропотливая работа по сбору неоспоримых доказательств и привлечению всех причастных лиц к уголовной ответственности.