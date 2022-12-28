Январские события: 31 человек освобожден по амнистии

28 Декабря 2022, 11:23

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре озвучили статистические данные касательно амнистии лиц, принимавших участие в январских беспорядках, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как известно, с 3 ноября т.г. в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения в ходе «январских событий», вступили в действие положения Закона РК «Об амнистии». В настоящее время применена амнистия в отношении 1 086 лиц, из них на стадии следствия уголовное преследование в отношении 8 подозреваемых, совершивших преступления средней тяжести», - сообщили в Генеральной прокуратуре в ответ на официальный запрос Казинформа.

Как говорится в ответе, судами прекращены дела в отношении 9 лиц, сокращены сроки наказания 981 осужденному. С начала применения Закона из мест лишения свободы с применением акта амнистии освобожден 31 человек.