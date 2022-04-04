Январские события: 30 гранатометов изъяли полицейские

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По январским событиям у преступников и из схронов изъято 1 386 единиц оружия. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифинге в СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Было отмечено, что одна из основных задач органов внутренних дел - это обеспечение безопасности граждан и их имущества, в этой связи продолжаются целенаправленные оперативно-розыскные мероприятия по поиску и изъятию ранее похищенного оружия в ходе массовых беспорядков в январе т.г.

«В результате проводимой работы у преступников и из схронов изъято 1 386 единиц оружия, в их числе 154 автомата, 419 пистолетов, 166 травматического оружия, 70 единиц специального ружья, 30 гранатометов и другие. Кроме того, обнаружено и изъято 22 479 боеприпасов», - уточнил Санжар Адилов.

Ранее сообщалось, что реальные сроки лишения свободы по январским событиям получили 17 подсудимых.

«В целях исполнения поручения Главы государства по смягчению наказания при отсутствии отягчающих обстоятельств, прокуроры ориентируют суды на назначение наказаний, не связанных с лишением свободы», - сказал заместитель начальника 1 службы Генеральной прокуратуры РК Елдос Килымжанов.

На сегодня, по его словам, в связи с признанием вины и возмещением ущерба 135 граждан осуждены к ограничению свободы и общественным работам. «Реальные сроки лишения свободы получили 17 подсудимых, которые совершили тяжкие преступления, связанные с хищением и хранением оружия, не возместили ущерб и имели непогашенную судимость», - уточнил Елдос Килымжанов.