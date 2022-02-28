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Январские события: 3 502 уголовных дела расследуются по актам терроризма, убийствам и беспорядкам

28 Февраля 2022 17:00
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Январские события: 3 502 уголовных дела расследуются по актам терроризма, убийствам и беспорядкам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По итогам январских событий в Казахстане расследуются 3 502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«По итогам январской трагедии следственно-оперативные группы расследуют 3 502 уголовных дела по актам терроризма, убийствам, хищению оружия и массовым беспорядкам. По подозрению в их совершении в следственных изоляторах содержатся 737 человек», - сказал в ходе расширенного заседания коллегии начальник службы уголовного преследования Генеральной прокуратуры Серик Шалабаев.

По его словам, на особом контроле Генпрокуратуры находятся вопросы соблюдения прав лиц, задержанных во время и после массовых беспорядков.

«На сегодняшний день заведено 203 уголовных дела о пытках и превышении власти, наиболее резонансные из них расследуются специальными прокурорами. В ходе досудебного производства установлено и задержано 9 сотрудников, подозреваемых в применении к задержанным недозволенных методов следствия», - сообщил Серик Шалабаев.


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#Генпрокуратура   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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