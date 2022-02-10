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Январские события: 250 жалоб о пытках задержанных поступило в Генпрокуратуру

10 Февраля 2022 12:11
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Январские события: 250 жалоб о пытках задержанных поступило в Генпрокуратуру

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В основном полицейские нарушают права в отношении задержанных на начальной стадии следствия, чему стали подтверждением январские события. Об этом сообщил заместитель Генерального прокурора РК Ерлик Кененбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Незаконные действия, в том числе пытки, происходят в основном на начальной стадии следствия. Лиц доставляют с мест происшествия в полицию, и там они остаются один на один со следователем или оперативником. Допускаются непроцессуальные контакты от оперативных работников с задержанными, как говорится для «беседы по душам». Многие из них не знают своих прав, не имеют защитников и в большинстве случаев полицейские пользуются этим. Причина в том, что нет четко регламентированного порядка работы с доставленными лицами. Январские события тому наглядное подтверждение», - сказал Е. Кененбаев в Мажилисе в ходе круглого стола «О правах человека в области уголовного преследования и исполнения наказания в РК».

По его данным, на сегодня в органы прокуратуры по событиям трагического января поступило 250 жалоб о пытках и нарушениях прав граждан при проведении расследования со стороны сотрудников правоохранительных органов.

«Реагируем на каждую. В отдельных случаях нарушения прав граждан находят свое подтверждение. К примеру, 12 января текущего года прокуратурой Алматы освобождено 24 жителя города, которые незаконно содержались под стражей. По данному факту спецпрокурором ведется следствие», - уточнил заместитель Генпрокурора.

Всего из изоляторов временного содержания прокурорами освобождено 96 человек, так как отсутствовали основания для задержания. Кроме того, изменена мера пресечения «содержание под стражей» на иные в отношении 92 лиц, в действиях которых отсутствовали отягчающие обстоятельства.

Также 133 уголовных дела расследуются по фактам смерти, пыток, превышения власти в отношении задержанных лиц. Необходимый объем медпомощи предоставляется 27 задержанным, арестованным.

Всего за последние два года за пытки осуждено 24 сотрудника уголовно-исполнительной системы.

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#Права человека   #Генпрокуратура   #Мажилис   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Анеля Касымова

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