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    17:49, 04 Апрель 2022 | GMT +6

    Январские события: 245 арестованных освобождены из-под стражи

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент в производстве находится 2 961 уголовное дело по январским событиям. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифингев СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2 961 уголовное дело, по которым под стражей находится 176 подозреваемых, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП», - сказал Санжар Адилов.

    При этом, как отметил спикер, ранее, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности 245 арестованных освобождены из-под стражи.

    «Это граждане, не имеющие судимость и добровольно возместившие ущерб. В отношении них применена подписка о невыезде – 68, залог – 77, домашний арест – 94 и личное поручительство – 11 лиц. В целом, в отношении большей части подозреваемых мера пресечения в виде содержания под стражей не избиралась», - добавил Санжар Адилов.


    Теги:
    МВД РК Закон и право Права человека Алматинская трагедия Общество ЧП-2022 Правоохранительные органы
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