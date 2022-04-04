Январские события: 245 арестованных освобождены из-под стражи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На данный момент в производстве находится 2 961 уголовное дело по январским событиям. Об этом сообщил начальник Следственного департамента МВД РК Санжар Адилов на брифингев СЦК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На данный момент в производстве следователей органов внутренних дел находится 2 961 уголовное дело, по которым под стражей находится 176 подозреваемых, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления в период ЧП», - сказал Санжар Адилов.

При этом, как отметил спикер, ранее, с учетом тяжести совершенного деяния и характеристики личности 245 арестованных освобождены из-под стражи.

«Это граждане, не имеющие судимость и добровольно возместившие ущерб. В отношении них применена подписка о невыезде – 68, залог – 77, домашний арест – 94 и личное поручительство – 11 лиц. В целом, в отношении большей части подозреваемых мера пресечения в виде содержания под стражей не избиралась», - добавил Санжар Адилов.