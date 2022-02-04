Январские события: 105 уголовных дел начато по жалобам на действия правоохранительных органов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В прокуратуру поступило 148 жалоб о применении недозволенных методов следствия, превышения власти и должностных полномочий. Об этом на брифинге в СЦК сообщил заместитель начальника 1-й Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Для открытости и прозрачности работы налажено взаимодействие с правозащитными организациями. Особое внимание уделяется проверке заявлений на незаконные действия правоохранительных органов», - сказал Елдос Килымжанов.

По его словам, на сегодня в прокуратуру поступили 148 жалоб о применении недозволенных методов следствия, превышении власти и должностных полномочий. По 105 жалобам начаты уголовные дела.

«В их числе - освещенные в социальных сетях инциденты на стадионе «Динамо» в Атырауской области, в отношении гражданина Батырбаева в Алматинской области и другие. Обеспечение объективности расследования таких дел поручено антикоррупционной службе и специальным прокурорам. Еще раз напоминаю, что все жалобы и заявления граждан, в том числе размещенные на интернет-ресурсах, проверяются прокурорами», - подчеркнул Килымжанов.

Представитель Генпрокуратуры также сообщил, сколько человек освобождено и сколько остается под стражей после январских событий.







