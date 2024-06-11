Январские события: осуждены 11 участников массовых беспорядков

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам г. Алматы рассмотрено уголовное дело в отношении 11 подсудимых, обвиняемых в участии в массовых беспорядках и нападениях на охраняемые объекты и их захват, а также применении насилия в отношении представителей власти (ч.2ст.272, ч.3ст.269-1,ч.3 ст.380УК), передает агентство Kazinform со ссылкой на городской суд Алматы.

Судом установлено

4-5 января 2022 года подсудимые участвовали в массовых беспорядках. Они незаконно проникли на охраняемые объекты – в акимат г. Алматы, Резиденцию Президента и здание полиции. Преступные действия подсудимых привели к тяжким последствиям, связанным с уничтожением имущества.

При этом, трое подсудимых в ходе беспорядков применили насилие в отношении военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов, принимавших меры по наведению общественного порядка.



Один из подсудимых удерживал в качестве заложников двух военных курсантов, причинив им легкие телесные повреждения.

Подсудимые вину в предъявленном обвинении признали частично.



Какое наказание назначено

Указанные преступления относятся к категории тяжких и особо тяжких преступлений.



При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства: наличие у подсудимых малолетних детей, состояние здоровья, семейное положение и отсутствие ранее судимости.



С учетом изложенного, суд признал 10 подсудимых виновными по ч.2 ст.272, п.п.1), 4), 8) ч.3 ст.380, ч.3 ст.269-1 УК. С применением Закона РК «Об амнистии» они осуждены к 1 году 9 месяцам лишения свободы каждый.

Один подсудимый признан виновным по ч.2 ст. 272, п.п.1), 4), 8) ч.3 ст.380, ч.3 ст.269-1, ч.3 ст.261 УК и он с применением Закона РК «Об амнистии» окончательно приговорен к 4 годам лишения свободы.



Приговор не вступил в законную силу.