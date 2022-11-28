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Январские беспорядки: задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ

28 Ноября 2022, 15:32
Январские беспорядки: задержан подозреваемый в убийстве сына ректора КазНУ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В Генеральной прокуратуре РК сообщили о задержании подозреваемого в смерти сына ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева во время январских беспорядков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Подозреваемый в смерти сына ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева задержан и находится под стражей», - сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

Как сообщали ранее СМИ, сын ректора КазНУ им. аль-Фараби Жансеита Туймебаева – Елнар – погиб 11 января 2022 года в Алматы, во время беспорядков. Его машина была обстреляна неустановленными на тот момент лицами, от полученных ран Елнар скончался на месте. Трагедия случилась на перекрестке по ул. Назарбаева, не доезжая до ул. Сатпаева.


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