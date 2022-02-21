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Январские беспорядки: внесены изменения в механизм возмещения ущерба пострадавшему бизнесу

21 Февраля 2022 17:41
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Январские беспорядки: внесены изменения в механизм возмещения ущерба пострадавшему бизнесу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - На заседании Региональной комиссии по определению имущественного вреда субъектам малого и среднего бизнеса от 20 февраля одобрено 119 заявок предпринимателей на общую сумму 427 млн тенге. Из них 64 заявки на сумму 295,7 млн тенге профинансировано за счет бюджетных средств, 55 заявок на 131,3 млн тенге из средств благотворительного фонда «Жана Алатау», передает МИА «Казинформ».

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Итого с начала работы комиссии по Алматы одобрено 720 заявок на сумму 1 545,7 млн тенге, в том числе 345 заявок на сумму 793,8 млн тенге из бюджетных средств, 375 заявок на сумму 751,9 млн тенге из средств фонда «Жана Алатау».

Вместе с тем, по инициативе Региональной комиссии Алматы в Механизм возмещения ущерба МСБ внесен ряд изменений для достижения более эффективного результата по выплатам.

Так, теперь по упрощенному способу выплачивается компенсация за ущерб, нанесенный недвижимости и транспорту, в сумме до 10 млн тенге (ранее до 5 млн тенге); на поврежденное оборудование без ограничений по сумме (ранее до 5 млн тенге).

Также внесены изменения по компенсации затрат пострадавших предпринимателей на услуги частных адвокатов для проведения судебной экспертизы (ранее услуга оплачивалась за счет заявителей). При этом предварительная сумма ущерба уже должна быть прописана правоохранительными органами в Постановлении о признании потерпевшим в результате массовых беспорядков в январе 2022 года (ранее процедура имела рекомендательный характер).

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#Бизнес   #Алматы   #ЧП-2022  
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