+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -13 °С
Алматы: -3 °С
USD 434.34 EUR 491.93
RUB 5.56 CNY 68.67
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Январские беспорядки: свыше 200 предпринимателей получили выплату за ущерб

5 Февраля 2022 12:43
Поделиться:
Январские беспорядки: свыше 200 предпринимателей получили выплату за ущерб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 200 предпринимателей, пострадавших во время беспорядков в Алматы, получили компенсационные выплаты за ущерб, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Умер известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов
Новое видео погромов и грабежей магазинов во время январских событий появилось в сети Землетрясение в 6,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК

На очередном заседании Региональной комиссии по возмещению ущерба субъектам МСБ, пострадавшим в результате трагических январских событий, одобрено 204 заявки на сумму 337,4 млн тенге.

Из них 111 заявок на сумму 208,3 млн тенге направлены через благотворительный фонд «Жана Алатау» (для предпринимателей с суммой ущерба до 3 млн тенге, не имеющих оборотов по данным ДГД); 93 предпринимателям на сумму 129,1 млн тенге компенсации будут выплачены из бюджета (на полную сумму заявленного ущерба согласно официальным данным по обороту, по упрощённой формуле расчетов).

Всего с начала работы Комиссии одобрена 221 заявка на сумму 370,3 млн тенге.

Работа комиссии продолжается. Заявки предпринимателей тщательно изучаются на полноту предоставленных документов и рассматриваются членами Комиссии путем открытого голосования.

Напомним, ранее Региональная комиссия выявила недоработки в механизме по возмещению ущерба и внесла свои предложения улучшающего характера. Так, предусмотрен механизм возмещения ущерба по упрощенному механизму с предельной суммой выплат до 5 млн тенге. Это позволит значительно расширить охват пострадавших субъектов бизнеса и ускорить выплату компенсации.

Наряду со средствами из государственного бюджета также предусмотрены выплаты из частных средств фондов. Работа по совершенствованию механизма выплаты компенсации продолжается.


Подписывайтесь на наш канал:

#Бизнес   #Алматы   #Алматинская трагедия  
Поделиться:

Автор:

Гульзат Сахова

Новости по теме
Умер известный казахстанский писатель Абдижамил Нурпеисов
Новое видео погромов и грабежей магазинов во время январских событий появилось в сети
Землетрясение в 6,9 балла зафиксировали на юго-западе от Алматы
О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
Популярное
1 Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
2 Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
3 Ерлан Кошанов: Встречи депутатов Мажилиса в регионах пройдут в обновленном формате
4 Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
5 Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие
6 О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
Читайте также
Неблагоприятные  метеоусловия ожидаются в восьми городах Казахстана
О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
Назначен новый руководитель аппарата Мажилиса Парламента РК
Начальником департамента полиции города Шымкент назначен Кайрат Дальбеков
Ерлан Кошанов: Встречи депутатов Мажилиса в регионах пройдут в обновленном формате
Департамент полиции Туркестанской области возглавил Мурат Кабденов
Участники разграбления аэропорта Алматы пытались сбыть оружие
О проверках по недозволенным методам следствия рассказали в МВД РК
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив