Январские беспорядки: свыше 200 предпринимателей получили выплату за ущерб

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Более 200 предпринимателей, пострадавших во время беспорядков в Алматы, получили компенсационные выплаты за ущерб, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

На очередном заседании Региональной комиссии по возмещению ущерба субъектам МСБ, пострадавшим в результате трагических январских событий, одобрено 204 заявки на сумму 337,4 млн тенге.

Из них 111 заявок на сумму 208,3 млн тенге направлены через благотворительный фонд «Жана Алатау» (для предпринимателей с суммой ущерба до 3 млн тенге, не имеющих оборотов по данным ДГД); 93 предпринимателям на сумму 129,1 млн тенге компенсации будут выплачены из бюджета (на полную сумму заявленного ущерба согласно официальным данным по обороту, по упрощённой формуле расчетов).

Всего с начала работы Комиссии одобрена 221 заявка на сумму 370,3 млн тенге.

Работа комиссии продолжается. Заявки предпринимателей тщательно изучаются на полноту предоставленных документов и рассматриваются членами Комиссии путем открытого голосования.

Напомним, ранее Региональная комиссия выявила недоработки в механизме по возмещению ущерба и внесла свои предложения улучшающего характера. Так, предусмотрен механизм возмещения ущерба по упрощенному механизму с предельной суммой выплат до 5 млн тенге. Это позволит значительно расширить охват пострадавших субъектов бизнеса и ускорить выплату компенсации.

Наряду со средствами из государственного бюджета также предусмотрены выплаты из частных средств фондов. Работа по совершенствованию механизма выплаты компенсации продолжается.