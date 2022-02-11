Январские беспорядки: среди задержанных по-прежнему остаются невинные

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди задержанных в январе граждан по-прежнему остаются невинные. Об этом сообщил член комиссии «Аманат» Уайс Ерсайынулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сколько наших сограждан пострадали от январского инцидента… Среди них есть и невинные. Поэтому мы решили оказать помощь в освобождении наших сограждан», - сказал Уайс Ерсайынұлы в ходе брифинга для представителей СМИ.

По его словам, в настоящее время в СИЗО еще могут находиться невинные люди. Поэтому необходимо продолжить работу комиссии на новом уровне.

«В Талдыкоргане мы помогли Арыстанбеку, оставшемуся без попечения родителей, выйти на свободу. Оказалось, что у него есть только 75-летний дедушка из близких родственников. Таких примеров очень много… Со своей стороны, мы работаем над тем, чтобы дать свои предложения и освободить наших братьев», - добавил спикер.