Январские беспорядки: среди задержанных по-прежнему остаются невинные
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди задержанных в январе граждан по-прежнему остаются невинные. Об этом сообщил член комиссии «Аманат» Уайс Ерсайынулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Сколько наших сограждан пострадали от январского инцидента… Среди них есть и невинные. Поэтому мы решили оказать помощь в освобождении наших сограждан», - сказал Уайс Ерсайынұлы в ходе брифинга для представителей СМИ.
По его словам, в настоящее время в СИЗО еще могут находиться невинные люди. Поэтому необходимо продолжить работу комиссии на новом уровне.
«В Талдыкоргане мы помогли Арыстанбеку, оставшемуся без попечения родителей, выйти на свободу. Оказалось, что у него есть только 75-летний дедушка из близких родственников. Таких примеров очень много… Со своей стороны, мы работаем над тем, чтобы дать свои предложения и освободить наших братьев», - добавил спикер.
- Сколько казахстанцев проживает в Германии
- Со 2 марта в Казахстане вступает в силу закон об ответственном обращении с животными
- Фейк: FDA призналось, что вакцины Pfizer убивают людей
- Январские события: врачей следственного изолятора наградили в Алматы
- Январские события: сколько несовершеннолетних было задержано
- Комиссия помогла освободить 85 человек – адвокат Абзал Куспан
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана