Январские беспорядки: соучастников нападения на оружейный магазин задержали в Капчагае
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Капчагае задержаны соучастники нападения на оружейный магазин во время «январских» беспорядков в Алматы. Об этом сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ».
По словам Онала Бекиева, 9 февраля сотрудниками транспортной полиции в одной из съемных квартир города Капчагая задержаны двое жителей Алматинской области.
По его словам, они подозреваются в нападении на оружейный магазин во время массовых беспорядков в городе Алматы и хищении 18 единиц огнестрельного оружия. Похищенные оружия изъяты.
«Ранее транспортными полицейскими был задержан 32-летний их подельник. В отношении указанных лиц следственным судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». Проводится досудебное расследование», - подчеркнул он.
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