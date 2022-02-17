Январские беспорядки: соучастников нападения на оружейный магазин задержали в Капчагае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Капчагае задержаны соучастники нападения на оружейный магазин во время «январских» беспорядков в Алматы. Об этом сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ».

По словам Онала Бекиева, 9 февраля сотрудниками транспортной полиции в одной из съемных квартир города Капчагая задержаны двое жителей Алматинской области.

По его словам, они подозреваются в нападении на оружейный магазин во время массовых беспорядков в городе Алматы и хищении 18 единиц огнестрельного оружия. Похищенные оружия изъяты.

«Ранее транспортными полицейскими был задержан 32-летний их подельник. В отношении указанных лиц следственным судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». Проводится досудебное расследование», - подчеркнул он.