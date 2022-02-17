+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 432.93 EUR 496.18
RUB 5.7 CNY 68.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Январские беспорядки: соучастников нападения на оружейный магазин задержали в Капчагае

17 Февраля 2022 19:35
Поделиться:
Январские беспорядки: соучастников нападения на оружейный магазин задержали в Капчагае

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Капчагае задержаны соучастники нападения на оружейный магазин во время «январских» беспорядков в Алматы. Об этом сообщил начальник департамента полиции на транспорте Онал Бекиев, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева
Более пятиста объектов взяты под охрану в Костанайской области Пропавшего 17-летнего павлодарца нашли в ВКО Султан Дуйсембинов: Решения Президента сохранили безопасность в стране

По словам Онала Бекиева, 9 февраля сотрудниками транспортной полиции в одной из съемных квартир города Капчагая задержаны двое жителей Алматинской области.

По его словам, они подозреваются в нападении на оружейный магазин во время массовых беспорядков в городе Алматы и хищении 18 единиц огнестрельного оружия. Похищенные оружия изъяты.

«Ранее транспортными полицейскими был задержан 32-летний их подельник. В отношении указанных лиц следственным судом санкционирована мера пресечения «содержание под стражей». Проводится досудебное расследование», - подчеркнул он.


Подписывайтесь на наш канал:

#Алматы   #Борьба с преступностью   #Алматинская трагедия  
Поделиться:
Новости по теме
Касым-Жомарт Токаев принял министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева
Более пятиста объектов взяты под охрану в Костанайской области
Пропавшего 17-летнего павлодарца нашли в ВКО
Султан Дуйсембинов: Решения Президента сохранили безопасность в стране
Популярное
1 Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
2 О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
3 1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
4 В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
5 Сколько ветхих домов снесут в Алматы в этом году
6 Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
Читайте также
Бахыт Султанов провел в Алматы совещание по вопросам развития торговли и стабилизации цен
Осуждены сотрудники центра соцуслуг «Демеу» в Алматы
Димаш Кудайберген обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой
О последствиях омикрон-штамма и эффективны ли маски рассказал врач
1349 человек заболели коронавирусом в Казахстане
В Германии решили выходить из пандемии в три этапа
Сколько ветхих домов снесут в Алматы в этом году
Казахстанское трио произвело фурор в Берлине
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Махаббат Сыздыкова
Махаббат Сыздыкова
954-047
rusred@inform.kz

Архив