Январские беспорядки: куда обратиться владельцам пострадавших авто в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Во время беспорядков в Алматы пострадало больше сотни автомашин. Пока в акимате прорабатывается механизм возмещения ущерба. Что делать автовладельцам, узнавала корреспондент МИА «Казинформ».

Один из пострадавших во время беспорядков рассказал Казинформу свою историю. По его словам, 6 января ближе к шести вечера он на своей машине ехал домой. В его автомобиль попало несколько пуль. Водитель чудом остался жив.

«В тот вечер в городе почти никого не было, но на площади были слышны звуки выстрелов. Движения почти не было, но я видел, как люди стояли и ловили машину. Некоторые выбегали на проезжую часть и ловили попутку. Я ехал по Толе би в сторону Саина. На пересечении Байтурсынова - Толе би заметил сожжённые машины, валялся мусор. Было много преград. И я решил не ехать по Толе би и свернул в сторону улицы Байтурсынова. Когда практически доехал до улицы Виноградова, услышал стрельбу и ускорился. В мою машину стали попадать пули. Это было как падающий град. Одна пуля пролетела над лобовым стеклом в крышу машины. Вторая попала прямо в лобовое стекло. В тот момент я подумал, что находиться в машине небезопасно и на ходу выпрыгнул. Упал на асфальт и побежал, держась ближе к дому. Машина продолжала ехать дальше метров 7-8, пока не врезалась в светофор. Подбегая к дому, я вдруг почувствовал, что мне будто шило воткнули в ногу. Я забежал за кафе и присел. В тот момент мне кричали «Стоять!». Я тогда только понял, что это были военные. Они подумали, что я бандит. Они проверили меня и сопроводили до бронированной транспортно-боевой машине. Мне вызвали скорую. У меня нет претензии к военным. Они выполняли свою работу. Было темно и в те дни на улице трудно было определить, кто есть кто. Я просто оказался не в том месте, не в тот час. Думаю, что мне очень повезло», - рассказал алматинец.

Сейчас пострадавший мужчина чувствует себя хорошо. Нога в порядке, хотя внутри остался осколок. По словам врачей, его можно и не трогать. Извлечь инородное тело пострадавшему обойдётся в 300 тысяч тенге.

«Автотранспорт в любом случае нужен. Технические моменты машины я исправил уже. На машине много дырок от пуль, но она ездит. Хотя в дальнейшем в случае продажи авто, у меня могут возникнуть проблемы. Теперь хочу заняться этим вопросом. Хотелось бы узнать, возможно ли возмещение ущерба физическим лицам», - задался вопросом он.

Как известно, вопросом возмещения ущерба владельцам пострадавших в ходе беспорядков автомобилей будет заниматься городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы.

По словам алматинского юриста Динары Турдиевой, на сегодня выплаты компенсаций пострадавшим еще не начаты, так как правила возмещения находятся на стадии разработки.

Юрист дала ряд рекомендаций для автовладельцев.

«Для начала потерпевшему лицу - владельцу авто - рекомендую обратиться с заявлением в органы полиции для установления факта, что авто действительно было повреждено в ходе беспорядков. Далее получить талон-уведомление о приеме заявления и копию рапорта о регистрации в ЕРДР, и с этими копиями документов обратиться в страховую компанию, где автомашина была застрахована.

Что касается возмещения страховой выплаты, то данный вопрос будет рассматриваться индивидуально, исходя из заключенного типа договора страхования. Механизм возмещения ущерба лицам, имущество которых пострадало в ходе беспорядков, пока на стадии разработки, поэтому итог порядка возмещения ущерба будет зависеть от того, как скоро будут доработаны эти правила», - сказала Динара Турдиева.

Напомним, ранее корреспонденты МИА «Казинформ» побывали в сгоревшем здании городского акимата, на штрафстоянке, куда собирали сгоревшие и обстрелянные транспортные средства, в пожарном депо.