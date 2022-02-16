Январские беспорядки: Что изъяли полицейские у мародеров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Среди похищенного во время январских беспорядков имущества граждан и субъектов бизнеса оказались машины, бытовая техника, украшения, сотовые телефоны, деньги и одежда на сумму 110 миллионов тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В результате принятых мер изъято похищенное имущество граждан и субъектов бизнеса, оцененного на сумму 110 млн тенге. В том числе 110 автомашин, 301 единица бытовой техники, 188 единиц ювелирных изделий, 250 сотовых телефонов, 16 миллионов наличных тенге, 472 единицы одежды», - сообщил во время брифинга в Службе центральных коммуникаций начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

Общее количество изъятого оружия составляет 967 единиц и более 19 тысяч боеприпасов. Как сообщалось ранее , это составляет треть от общего количества похищенного оружия, продолжаются поиски более двух тысяч единиц.



