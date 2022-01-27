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Январская трагедия в РК: поступило 20 обращений от граждан о пытках

27 Января 2022 19:06
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Январская трагедия в РК: поступило 20 обращений от граждан о пытках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В эфире телеканала «Хабар 24» уполномоченный по правам человека Эльвира Азимова сообщила о 20 обращениях от граждан о пытках или ином жестоком отношении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«К нам продолжают поступать обращения граждан о нарушении их прав в связи с задержанием, арестов или иными нарушениями в период и после январской трагедии в Казахстане. Для предупреждения нарушений их прав в настоящее время совместно с правозащитниками посещаем закрытые учреждения. С 13 по 19 января региональные группы провели 81 превентивное посещение следственных изоляторов, изоляторов временного содержания, приемников распределителей, специальных регионов. Поступило 39 обращений граждан о нарушении их прав. 20 из них – письменные обращения о пытках или ином жестоком обращении. Другие связаны с необоснованным задержанием, несогласием с судебными решениями об административном наказании и неоказании медицинской помощи, а также недопуске адвокатов», - прокомментировала уполномоченный по правам человека.

По словам Эльвиры Азимовой, звонков и сообщений в социальных сетях о нарушениях было значительно больше.

Ранее Эльвира Азимова говорила о том, что необходимо изменить подследственность всех дел о пытках и жестоком обращении.


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#Борьба с преступностью   #Происшествия   #Права человека   #Другие государственные органы   #МВД РК   #Криминал   #Заключенные   #ЧП-2022   #Алматинская трагедия  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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