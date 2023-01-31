Январь 2023 года в Узбекистане стал самым холодным за последние полвека

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Аномальные морозы в январе текущего года в Узбекистане побили абсолютные рекорды за все годы метеорологических наблюдений, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По данным Гидрометеорологической службы Узбекистана, в этом году узбекистанцы пережили необычно холодный для местного климата январь. С начала 2000 годов только январь 2008 года был в целом холоднее нынешнего января.

Значения температуры воздуха в самые холодные ночи в некоторых регионах страны, в частности в городе Ташкенте, были не только ниже, чем в 2008 году, но и оказались самыми низкими за последние полвека.

«А по результатам наблюдений отдельных станций Ташкентской, Джизакской областей и юга республики, в январе этого года были зафиксированы абсолютные рекорды минимальной температуры воздуха за все годы метеорологических наблюдений», - сообщает Узгидромет.

Синоптики добавили, что в последние дни января холода постепенно отступали. Сохранится эта тенденция и в начале февраля. На территорию республики будет поступать влажный и относительно теплый воздух с районов Средиземноморья.

Ранее сообщалось, что нынешней зимой Узбекистан в ходе экстремальных холодов столкнулся с масштабным энергокризисом. Глава Узбекистана уволил ряд высокопоставленных чиновников за плохую подготовку к зиме.

На фоне продолжающихся морозов и серьезных проблем в работе коммунальных систем в столице и регионах республики развернули военно-полевые кухни и пункты обогрева. В целях повышения энергоэффективности жилого фонда правительство Узбекистана намерено утеплить более 30 тысяч многоэтажных домов базальтовым покрытием и перевести их на альтернативные источники энергии.