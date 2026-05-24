    Янез Янша возглавит правительство Словении

    Государственное собрание /нижняя палата парламента/ Словении в пятницу утвердило Янеза Яншу на пост премьер-министра страны, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа.

    За его кандидатуру проголосовал 51 депутат, против — 36. 

    Перед началом парламентского голосования Я. Янша, являющийся лидером Словенской демократической партии, заявил, что приоритетами нового коалиционного правительства станут ускорение развития и роста благосостояния Словении, борьба с коррупцией и организованной преступностью, децентрализация страны и сокращение бюрократии.

    Теперь у Я. Янши есть 15 дней, чтобы представить список министров в парламент для утверждения.

    Я. Янша ранее занимал пост премьер-министра Словении с 2004 по 2008 год, с 2012 по 2013 год и с 2020 по 2022 год

    Ранее сообщалось о том, что правящая партия действующего премьер-министра Роберта Голоба «Движение свободы» с небольшим отрывом одержала победу на всеобщих выборах в Словении.

    Диана Калманбаева
    Автор