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    11:18, 23 Июнь 2025 | GMT +5

    Yandex Qazaqstan запустил в Астане Лавку

    Жители и гости Астаны теперь смогут заказывать продукты, товары для дома и  готовую еду с доставкой от 15 минут: заказать можно будет даже свежесваренный кофе. Уже доступно более 4 000 позиций и 100 горячих готовых блюд, передает агентство Kazinform.

    Yandex Qazaqstan запустил в Астане Лавку
    Фото: Yandex Qazaqstan

    Среди особенностей сервиса – товары от местных производителей и контроль качества с помощью технологий на каждом этапе выполнения заказа. Новый сервис дополнит приложение для города Яндекс Go.

    Заказы доставляют из четырех дарксторов – небольших складов. В каждом из них есть дарккитчены ― кухни для приготовления горячих блюд перед доставкой. Сейчас это несколько видов хот-догов и бургеров, пицца, горячие закуски. В Лавке также будут продаваться пончики, милкшейки и горячий кофе.

    Лавка активно работает с местными предприятиями: доля локального ассортимента в Астане составляет около 30% и будет увеличиваться. В сервисе можно заказать, например, мясные товары Kazbeef, "Кус-Вкус ", хлебные изделия компании “Романовский продукт”, а в категории готовой еды – Damdala. Поставщикам сервис помогает расти, предоставляя современный быстрорастущий канал продаж.

    Курьеры будут доставлять заказы пешком, на велосипедах, в том числе электрических, или на автомобиле. Во время выполнения заказов курьеры застрахованы от несчастного случая.

    Лавка подойдет, чтобы встретить неожиданных гостей или быстро пополнить холодильник дома. А еще когда хочется разнообразить питание и попробовать что-то новое. Сервис удобно настраивается по предпочтениям пользователя: можно посмотреть списки прошлых покупок и персональные рекомендации.

    Новым пользователям Лавки будет доступна скидка 2 000 тенге при заказе от 5 000 тенге на первый заказ, а первые 3 заказа привезут всего за 1 тенге.

    Теги:
    Яндекс Астана
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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