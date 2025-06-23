Yandex Qazaqstan запустил в Астане Лавку

Среди особенностей сервиса – товары от местных производителей и контроль качества с помощью технологий на каждом этапе выполнения заказа. Новый сервис дополнит приложение для города Яндекс Go.

Заказы доставляют из четырех дарксторов – небольших складов. В каждом из них есть дарккитчены ― кухни для приготовления горячих блюд перед доставкой. Сейчас это несколько видов хот-догов и бургеров, пицца, горячие закуски. В Лавке также будут продаваться пончики, милкшейки и горячий кофе.

Лавка активно работает с местными предприятиями: доля локального ассортимента в Астане составляет около 30% и будет увеличиваться. В сервисе можно заказать, например, мясные товары Kazbeef, "Кус-Вкус ", хлебные изделия компании “Романовский продукт”, а в категории готовой еды – Damdala. Поставщикам сервис помогает расти, предоставляя современный быстрорастущий канал продаж.

Курьеры будут доставлять заказы пешком, на велосипедах, в том числе электрических, или на автомобиле. Во время выполнения заказов курьеры застрахованы от несчастного случая.

Лавка подойдет, чтобы встретить неожиданных гостей или быстро пополнить холодильник дома. А еще когда хочется разнообразить питание и попробовать что-то новое. Сервис удобно настраивается по предпочтениям пользователя: можно посмотреть списки прошлых покупок и персональные рекомендации.

Новым пользователям Лавки будет доступна скидка 2 000 тенге при заказе от 5 000 тенге на первый заказ, а первые 3 заказа привезут всего за 1 тенге.