Yandex Qazaqstan запустил сервис Яндекс 360

Yandex Qazaqstan запустил новый сервисЯндекс 360, который помогает решать личные и рабочие задачи. В него входят Почта, Диск, Телемост, Календарь и Заметки.

Теперь пользователям будут доступны дополнительные возможности для онлайн-общения, облачного хранения контента и планирования личных дел в едином цифровом пространстве. К примеру, с тарифом Яндекс 360 Премиум можно увеличить размер облачного хранилища или настроить безлимит для фото и видео с телефона. Сервисы Яндекс 360 доступны на любом устройстве — как в веб-версии, так и со смартфона.

Почта помогает быстро разобраться с письмами, автоматически распределять их по папкам, управлять рассылками. Пользоваться ей безопасно, ведь все письма проверяются на спам и вирусы c помощью ML-технологий.

Хранить файлы, фото и видео возможно с Диском и дополнительным местом в хранилище до 3 Тб. В сервисе есть умный поиск снимков по ключевым словам, безлимитная загрузка фото и видео с телефона, настройка доступа к файлам на Диске с возможностью установки пароля, ограничения по времени доступа, запрета на скачивание файлов и многое другое.

С сервисом видеовстреч Телемост удобно звонить друзьям и близким в любое время и без ограничений по времени. Во встрече может принимать участие до 40 человек. А запланировать их можно в Календаре, где есть возможность делиться встречей с близкими, настраивать уведомления, переносить события из других сервисов.

В Заметках удобно записывать мысли, идеи, покупки. Все заметки синхронизируются и доступны на любом устройстве.

В цифровых сервисах Яндекс 360 регулярно появляются новые функции. Одно из последних обновлений — в мобильном приложении Яндекс Диска добавились специальные тематические подборки и воспоминания в формате слайд-шоу с музыкальным сопровождением. Теперь пользователи могут зайти в облачное хранилище, чтобы поностальгировать о ярких путешествиях и тёплых моментах, проведённых с близкими.

Стоимость расширенных возможностей Яндекс 360 Премиум для новых пользователей начинается от 298 тенге в месяц при оплате за год с учетом действующей акции.