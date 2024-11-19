Yandex Qazaqstan внедрил ИИ в Геокодер для повышения точности поиска адресов

Новый Геокодер способен адаптироваться к местным особенностям поиска адресов и более устойчив к неструктурированным запросам с опечатками или комбинацией языков. Точность поиска повысилась благодаря обучению нейросетей на реальных примерах ввода данных. Например, если клиент ищет на сайте компании адрес «Астена бегтурова 4/6» (что является реальным запросом), Геокодер на ИИ быстро поймет, что пользователь имел в виду «Республика Казахстан, Астана, улица Абикена Бектурова, 4/6», и отобразит точные координаты на карте.

Фото: API Яндекс Карты

Новая версия продукта понимает пользовательские запросы на нескольких языках — казахском на кириллице, казахском на латинице, а также русском и английском. Кроме того, Геокодер поддерживает значения классификатора административно-территориальных объектов (КАТО), что позволяет компаниям удобнее сопоставлять поисковые ответы со своими внутренними системами и проще управлять полученными данными под различные бизнес-задачи.

— Внедрение технологий искусственного интеллекта и машинного обучения позволило создать по-настоящему умный инструмент геокодирования специально для Казахстана. Теперь нейросеть не просто распознает адреса — она учится понимать языковую специфику употребления географических названий, особенности поисковых привычек пользователей и контекст. Это качественно новый уровень работы с геоданными, который открывает широкие возможности компаниям в сфере логистики, ритейла, екома, финтеха и доставки, — сказал директор по развитию API Яндекс Карт в Центральной Азии Асылхан Баймаганбетов.

Компаниям из сферы электронной коммерции Геокодер на базе ИИ поможет улучшить обслуживание клиентов благодаря корректному нахождению адресов, заполненных пользователями при оформлении заказов. Девелоперы с помощью Геокодера смогут показывать расположение своих строящихся объектов на карте, что упростит продажи, так как потенциальные покупатели сразу увидят, где находится будущий ЖК или коттеджный поселок, даже если у него еще нет собственной отметки на карте. А логистические компании благодаря улучшенному поиску адресов смогут корректно оценивать стоимость доставки, повышая операционную эффективность и прозрачность для пользователей.

Обновленный Геокодер уже доступен всем клиентам API Яндекс Карт в Казахстане, при этом стоимость лицензий на продукт не изменилась. Разработчики могут интегрировать Геокодер на ИИ по протоколу HTTPS или с помощью JS API. Подробную информацию об этом можно найти на официальном сайте API Яндекс Карт.