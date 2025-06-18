РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:17, 18 Июнь 2025 | GMT +5

    Yandex Qazaqstan собрал лидеров крупного бизнеса и анонсировал новые B2B-решения

    17 июня в Алматы впервые прошла закрытая конференция Y2B, которую Yandex Qazaqstan организовал для крупного бизнеса, передает агентство Kazinform.

    Yandex Qazaqstan собрал лидеров крупного бизнеса и анонсировал новые B2B-решения
    Фото: Yandex Qazaqstan

    Лидеры казахстанских компаний встретились, чтобы лично, в том числе в формате дебатов, обсудить технологические тренды в управлении бизнесом. Ключевой темой события стали решения на базе ИИ. Yandex Qazaqstan анонсировал запуск нового направления Yandex Retail /tech — ИИ-решений для ритейла и других индустрий.

    В Казахстане работают 15 сервисов экосистемы Яндекса — ими пользуются 10 млн жителей страны. Многие проекты компании предлагают бизнесу взаимодействие с этой экосистемой, а также различные инфраструктурные и технологические решения, которые лежат в ее основе и доказали свою эффективность на практике.

    Yandex Qazaqstan собрал лидеров крупного бизнеса и анонсировал новые B2B-решения
    Фото: Yandex Qazaqstan

    — Мы стремимся быть не только поставщиком цифровых решений, но и активным участником устойчивой и инновационной деловой среды страны. Компания намерена и дальше развивать локальные продукты, укреплять партнерства и способствовать цифровой трансформации бизнеса на всех уровнях. Мы рады делиться технологической экспертизой и культурой инноваций с казахстанским бизнесом и выступить площадкой для общения бизнес-лидеров, — комментирует Тимур Шалекенов, руководитель Yandex Qazaqstan.

    На Y2B Yandex Qazaqstan поделился планами по дальнейшему расширению возможностей для бизнеса в регионе. Тимур Шалекенов объявил о скором запуске нового направления современных решений на базе ИИ для ритейла и других индустрий Казахстана — Yandex Retail /tech. Внедрение этих технологий поможет магазинам, супермаркетам и торговым сетям в цифровизации бизнеса, повышении эффективности и улучшении покупательского опыта.

    Yandex Qazaqstan собрал лидеров крупного бизнеса и анонсировал новые B2B-решения
    Фото: Yandex Qazaqstan

    Кроме того, бизнес-пользователям в Казахстане станет доступен виртуальный офис Яндекс 360, который включает более 10 сервисов для совместной работы команды: корпоративную почту, систему управления проектами, облачное хранилище, редактор документов, сервис для видеовстреч и другие инструменты для организации эффективной работы сотрудников.

    В числе спикеров на Y2B Qazaqstan выступили представители МЦРИАП, Казпочты, Home Credit Bank Kazakhstan, Kolesa Group, Beeline Казахстан, Freedom Telecom, Tele2/Altel, People Consulting и Centras Group. Среди гостей на мероприятии присутствовали CEO и директора по развитию, технологиям, маркетингу и персоналу 250 ведущих компаний страны. О решениях Yandex Qazaqstan для бизнеса рассказывали представители Yandex Cloud, Yandex Ads, Яндекс Поиска и других сервисов компании.

    Конференция Y2B Qazaqstan стала важной площадкой для диалога между технологическим бизнесом и корпоративным сектором, заинтересованным в цифровизации.

    Теги:
    Технологии Бизнес Яндекс
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
    Автор
    Сейчас читают