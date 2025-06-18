Yandex Qazaqstan собрал лидеров крупного бизнеса и анонсировал новые B2B-решения

Лидеры казахстанских компаний встретились, чтобы лично, в том числе в формате дебатов, обсудить технологические тренды в управлении бизнесом. Ключевой темой события стали решения на базе ИИ. Yandex Qazaqstan анонсировал запуск нового направления Yandex Retail /tech — ИИ-решений для ритейла и других индустрий.

В Казахстане работают 15 сервисов экосистемы Яндекса — ими пользуются 10 млн жителей страны. Многие проекты компании предлагают бизнесу взаимодействие с этой экосистемой, а также различные инфраструктурные и технологические решения, которые лежат в ее основе и доказали свою эффективность на практике.

Фото: Yandex Qazaqstan

— Мы стремимся быть не только поставщиком цифровых решений, но и активным участником устойчивой и инновационной деловой среды страны. Компания намерена и дальше развивать локальные продукты, укреплять партнерства и способствовать цифровой трансформации бизнеса на всех уровнях. Мы рады делиться технологической экспертизой и культурой инноваций с казахстанским бизнесом и выступить площадкой для общения бизнес-лидеров, — комментирует Тимур Шалекенов, руководитель Yandex Qazaqstan.

На Y2B Yandex Qazaqstan поделился планами по дальнейшему расширению возможностей для бизнеса в регионе. Тимур Шалекенов объявил о скором запуске нового направления современных решений на базе ИИ для ритейла и других индустрий Казахстана — Yandex Retail /tech. Внедрение этих технологий поможет магазинам, супермаркетам и торговым сетям в цифровизации бизнеса, повышении эффективности и улучшении покупательского опыта.

Фото: Yandex Qazaqstan

Кроме того, бизнес-пользователям в Казахстане станет доступен виртуальный офис Яндекс 360, который включает более 10 сервисов для совместной работы команды: корпоративную почту, систему управления проектами, облачное хранилище, редактор документов, сервис для видеовстреч и другие инструменты для организации эффективной работы сотрудников.

В числе спикеров на Y2B Qazaqstan выступили представители МЦРИАП, Казпочты, Home Credit Bank Kazakhstan, Kolesa Group, Beeline Казахстан, Freedom Telecom, Tele2/Altel, People Consulting и Centras Group. Среди гостей на мероприятии присутствовали CEO и директора по развитию, технологиям, маркетингу и персоналу 250 ведущих компаний страны. О решениях Yandex Qazaqstan для бизнеса рассказывали представители Yandex Cloud, Yandex Ads, Яндекс Поиска и других сервисов компании.

Конференция Y2B Qazaqstan стала важной площадкой для диалога между технологическим бизнесом и корпоративным сектором, заинтересованным в цифровизации.