Yandex Qazaqstan предупредит пользователей, если их близким позвонят мошенники

Определитель номера Яндекса усилил защиту от телефонного мошенничества: теперь казахстанские пользователи могут получать уведомления, если их близкие ответят на вызов с подозрительного номера или сами позвонят на него. Это поможет защитить близких, особенно детей и пожилых родственников, от действий злоумышленников, передает Kazinform.

Сервис анализирует неизвестные номера не только при звонках, но и в течение суток после них. Если в любой момент этого времени определитель признает номер мошенническим, пользователь сможет сразу получить уведомление — например, что его бабушке звонили злоумышленники. Это уменьшает риск того, что близкие попадут под влияние мошенников, и позволяет быстрее среагировать на возможную угрозу.

Сейчас настроить и управлять списком доверенных лиц можно на устройствах Android. Получать уведомления от определителя можно несколькими способами — пуш-оповещениями в приложениях Яндекс с Алисой и Яндекс Браузер, а также сообщениями по смс или в мессенджерах. Сервис позволяет выбрать один подходящий вариант или несколько.

Фото: Yandex Qazaqstan

Принимать оповещения о нежелательных звонках близким может любой пользователь. Чтобы подключить эту возможность, ребенку или, например, пожилому родственнику нужно открыть настройки определителя, добавить в доверенные лица получателя сообщений и выбрать каналы для их передачи. А пользователю, которому будут приходить оповещения, необходимо согласиться в этих каналах на их прием.

В определитель можно добавить до трех доверенных лиц: таким образом один человек может включить в список трех близких, другой — еще трех и так далее, чтобы в результате вся семья оказалась под защитой. Новая возможность уже доступна в Браузере и приложении Яндекс с Алисой AI на Android.