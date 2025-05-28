Yandex Qazaqstan поможет маломобильным пользователям передвигаться по городу комфортнее

Всего размечено более четырех с половиной тысяч таких лестниц в Алматы и Астане — теперь алгоритм учитывает их при построении пешеходных маршрутов. Это важно тем, кому трудно справиться с лестницами — например, родителям с маленькими детьми, туристам с багажом и людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Построить комфортный маршрут можно с помощью опции «Избегать лестниц» в приложении или веб-версии сервиса — Карты проанализируют данные о местности и подберут маршрут без лестниц. Если таких вариантов нет, Карты предупредят, сколько лестниц с пандусами и без встретится на пути.

В пути пользователи смогут меньше смотреть в телефон и экономить заряд — детали маршрута доступны даже на заблокированном экране в режиме Live Activity для iOS или в виджете для Android. Также приложение будет вибрацией предупреждать пользователя о приближении к нужному повороту.

Собрать данные для Яндекс Карт помогали сотрудники команды полевого краудсорсинга — они обходили территорию и передавали информацию о лестницах с пандусами.

Также в апреле этого года команда Инклюзии Yandex Qazaqstan провела в Алматы тестирование с участием внешних экспертов, которая подтвердила актуальность и полезность использования опции «Избегать лестниц» для прохождения более комфортного маршрута по городу на инвалидной коляске. Тестирование проводилось с помощью участников Общественного Фонда «ITeachMe» центр развития компетенций», деятельность которого направлена на социализацию и интеграцию в общество людей с инвалидностью.

Мы рады быть частью проекта, который делает город удобнее для всех его жителей, особенно для лиц с инвалидностью. Новые опции «избегать лестницы» в навигационных приложениях — критически важный шаг на пути к свободному и безопасному передвижению по городу. И что не менее важно — это шаг на пути к равным возможностям для всех, что для нашего Фонда является главным приоритетом», — отметила Захира Онгарбаевна, директор Общественного Фонда «ITeachMe».

— В последние годы в Казахстане ведётся активная работа по формированию безбарьерной среды для лиц с инвалидностью не только на уровне государственных органов, но и бизнеса. Новый функционал в Картах от Yandex Qazaqstan — это ещё один шаг к построению инклюзивного общества. В приложении отмечены более чем 4,5 тыс. лестниц с пандусами в Астане и Алматы, которые учитываются при построении пеших маршрутов. Этот функционал будет полезен не только людям, передвигающимся в инвалидном кресле, но и тем, кто гуляет с ребенком в коляске. Наше министерство всегда будет поддерживать подобные инициативы. Надеемся, что в будущем этот функционал будет охватывать все регионы республики, — сказал вице-министр труда и социальной защиты населения Республики Казахстан Аскарбек Ертаев.

Опция уже доступна в Яндекс Картах для Android и iOS. Чтобы ей воспользоваться, нужно скачать приложение в Google Play Market или App Store.

Кроме этого, в Яндекс Картах есть опция «Предлагать маршруты полегче», она позволяет выбирать более легкие маршруты, чтобы встретить меньше крутых подъемов и спусков на пути. Также в профилях ряда организаций в Картах есть раздел «Особенности» с информацией о доступности входа на инвалидной коляске.

Примечание

Пандусы бывают разные — с поручнями и без, разной высоты и с разным уклоном. Пандус, который с лёгкостью преодолеет турист с чемоданом, может не подойти человеку на инвалидной коляске. Яндекс Карты показывают местонахождение пандуса, но не могут гарантировать, что он подойдёт всем.

Чтобы быстро реагировать на изменения в городе, Яндекс Карты анализируют все доступные источники — полевой краудсорсинг, панорамы, фотографии из отзывов, официальные данные организаций и другие. Предложить правку может любой пользователь в приложении или веб-версии сервиса. Для этого нужно нажать «Добавить объект» или «Исправить неточность» и добавить описание с фотографией — после проверки модератором изменения отобразятся на карте.