Yandex Qazaqstan адаптировал 17 сервисов для людей с особенностями зрения, слуха, речи и мобильности

Yandex Qazaqstan ко Всемирному дню осведомленности о цифровой доступности рассказал о возможностях 17 сервисов компании для людей с особенностями зрения, слуха, речи и мобильности. Компания также запустила специальный проект с примерами использования сервисов — от поездок в Такси до просмотра фильмов и чтения книг.

В Яндекс Go доступны специальные опции для поездок: «Помогите найти машину», «Общаюсь только текстом», «Буду с инвалидным креслом» и другие. С 2023 года ими воспользовались более 124 тысяч человек, совершив свыше 1,5 млн поездок. Также сервис адаптирован для водителей с нарушением слуха: вместо звукового сигнала используется световой, а пассажир заранее получает уведомление. Сегодня в Казахстане с сервисом сотрудничают более 1500 глухих и слабослышащих водителей.

Яндекс Карты помогают строить удобные маршруты с учетом пандусов, лифтов и лестниц. Информация о доступности есть у 80 тысяч организаций по стране. В Алматы и Астане алгоритмы учитывают данные о более чем 4500 пандусах и лестницах.

16 сервисов компании поддерживают программы экранного доступа для незрячих пользователей, включая Яндекс Go, Карты, Браузер, Алису AI и Кинопоиск. В Браузере нейросеть умеет озвучивать текст, создавать описания изображений и автоматически генерировать субтитры к видео.

Голосовой помощник Алиса помогает людям с особенностями зрения, речи и мобильности управлять устройствами, искать информацию и пользоваться сервисами голосом. В обучении технологии распознавания речи участвовали более 300 человек с различными особенностями речи.

Приложение Яндекс Разговор помогает людям с нарушением слуха общаться с помощью перевода речи в текст и озвучивания сообщений. За год пользователи инициировали более 31 тысячи разговоров.

На Кинопоиске доступны фильмы с тифлокомментариями и SDH-субтитрами, а в Яндекс Книгах более 120 тысяч текстовых книг можно слушать с помощью виртуального рассказчика.