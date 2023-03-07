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«Яндекс» запустил сервис доставки еды в Узбекистане

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
7 Марта 2023, 23:00
«Яндекс» запустил сервис доставки еды в Узбекистане Фото:ria.ru

МОСКВА. КАЗИНФОРМ - Сервис доставки еды «Яндекс Еда» начал работать в Ташкенте под брендом Yandex Eats, к нему уже подключено более 200 ресторанов и кафе, говорится в сообщении компании, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РИА Новости.

Узбекистан стал пятой страной СНГ, где доступен сервис, после России, Казахстана, Беларуси и Армении. Отмечается, к сервису уже подключено более 200 ресторанов и кафе Ташкента. Кроме готовых блюд из ресторанов пользователи могут выбирать для доставки товары из магазинов.


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