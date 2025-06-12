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    15:24, 12 Июнь 2025 | GMT +5

    Яндекс выложил в открытый доступ крупнейший в мире датасет для развития рекомендательных систем

    Яндекс представил крупнейший из доступных на сегодняшний момент в открытом доступе датасет для рекомендательных систем, расширяя перспективы глобальных исследований и разработок в области рекомендательных алгоритмов.

    датасет Yambda
    Фото: Яндекс

    Yandex опубликовал датасет Yambda (Yandex Music Billion-Interactions Dataset) — крупнейший набор данных для рекомендательных систем. Он содержит почти 5 млрд обезличенных взаимодействий пользователей с аудиотреками Яндекс Музыки, стримингового сервиса Яндекса.

    Yambda может стать универсальным стандартом для тестирования новых подходов и алгоритмов во всех сегментах, где используются рекомендательные системы, в том числе в электронной коммерции, социальных сетях, сервисах коротких видео.

    С помощью датасета Yambda исследователи смогут разрабатывать новые алгоритмы рекомендаций и оценивать их эффективность в сравнении с бейзлайнами, что ускорит внедрение инноваций. Стартапы с небольшими массивами данных получат свои преимущества, используя Yambda для масштабирования создаваемых и тестируемых ими систем. Всё это будет способствовать глобальному развитию передовых технологий с учётом потребностей бизнеса.

    Сокращение разрыва между наукой и индустрией

    Для предоставления актуальных рекомендаций в стриминговых сервисах, социальных сетях, приложениях для просмотра коротких видео, а также на маркетплейсах крайне важны качество и объём обучающих данных. Но исследования в области рекомендательных систем не успевают за стремительно развивающимися технологиями, например, такими как большие языковые модели. Во многом это связано с отсутствием доступа к масштабным массивам данных. Для создания эффективных рекомендательных моделей требуются терабайты поведенческих данных, которые есть у коммерческих платформ, но которыми они редко делятся.

    Исследователям часто приходится работать с небольшими и устаревшими датасетами, которые не отражают всей сложности современных сценариев использования:

    датасет Million Playlists от Spotify слишком мал и не подходит для рекомендательных систем промышленного уровня;

    датасет Netflix Prize содержит около 17 000 объектов с временными метками только в виде даты, что ограничивает возможности временного моделирования и масштабных исследований;

    датасет 1TB Click Logs от Criteo выложен без надлежащей документации и идентификаторов, а основными его объектами являются клики по рекламным объявлениям.

    Из-за недостаточного объёма обучающих данных модели, отлично показавшие себя в академических исследованиях, часто оказываются неэффективными в реальных условиях. Это в том числе затрудняет интеграцию рекомендательных систем с платформами и сервисами, имеющими современную архитектуру.

    О датасете Yambda

    Yambda позволяет решать актуальные задачи современных рекомендательных систем, так как содержит огромный массив обезличенных данных из Яндекс Музыки, стримингового сервиса, которым каждый месяц пользуется около 28 млн человек. С помощью датасета Yambda можно изучить взаимодействие пользователей с контентом, доступным в Яндекс Музыке. В этом сервисе реализована сложная рекомендательная система «Моя волна», которая подбирает музыку для каждого пользователя с учётом предпочтений. Для обеспечения конфиденциальности все данные о пользователях и треках обезличены, датасет содержит только числовые идентификаторы.

    Основные характеристики датасета:

    4,79 млрд обезличенных пользовательских действий, собранных за 10 месяцев;

    данные получены от 1 млн пользователей и обезличенных идентификаторов при взаимодействии с 9,39 млн треков;

    два типа обратной связи: неявная (прослушивание) и явная (лайки, дизлайки и их отмена);

    эмбеддинги треков (векторные представления, созданные с помощью свёрточных нейронных сетей) и обезличенная информация о треках;

    флаг is_organic, который позволяет разграничить органические действия, когда пользователь находит трек самостоятельно, и действия, предложенные рекомендательной системой, что способствует более глубокому анализу поведения;

    временные метки всех событий (для анализа поведенческой динамики и оценки моделей в условиях, максимально приближенных к реальным).

    Датасет выложен в формате Apache Parquet™, который совместим с системами распределённой обработки данных (например, Spark или Hadoop®) и аналитическими библиотеками (например, Pandas и Polars).

    Варианты датасета и оценка качества алгоритмов

    Датасет Yambda доступен в трёх вариантах (~5 млрд, 500 млн и 50 млн событий) и подходит для любых вычислительных мощностей и разных задач в области исследований и разработки.

    Варианты датасета

    Датасет

    Пользователи

    Объекты

    Прослушивания

    Лайки

    Дизлайки

    Yambda-50M

    10 000

    934 057

    46 467 212

    881 456

    107 776

    Yambda-500M

    100 000

    3 004 578

    466 512 103

    9 033 960

    1 128 113

    Yambda-5B

    1 000 000

    9 390 623

    4 649 567 411

    89 334 605

    11 579 143

    Для оценки качества алгоритмов используется подход Global Temporal Split (GTS), который подразумевает разбивку данных по времени и позволяет сохранить естественную последовательность событий. При использовании подхода Leave-One-Out из истории каждого пользователя в тестовый набор данных откладывается только последнее подтверждённое взаимодействие, что может привести к нарушению временных последовательностей в обучающих и тестовых выборках. GTS исключает эту ситуацию и гарантирует более реалистичное тестирование модели, при котором имитируются реальные условия, а данные из будущего недоступны.

    Бейзлайны для сравнения новых подходов к разработке рекомендательных систем были получены при тестировании алгоритмов MostPop, DecayPop, ItemKNN, iALS, BPR, SANSA и SASRec. Использовались стандартные метрики, в том числе:

    NDCG@k — качество ранжирования;

    Recall@k — способность генерировать релевантные рекомендации;

    Coverage@k — разнообразие каталога.

    Yambda, крупнейший в мире открытый датасет для рекомендательных систем, теперь доступен на Hugging Face.

    Теги:
    Яндекс Связь, ТВ, IT Цифровизация
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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