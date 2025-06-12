Яндекс выложил в открытый доступ крупнейший в мире датасет для развития рекомендательных систем
Яндекс представил крупнейший из доступных на сегодняшний момент в открытом доступе датасет для рекомендательных систем, расширяя перспективы глобальных исследований и разработок в области рекомендательных алгоритмов.
Yandex опубликовал датасет Yambda (Yandex Music Billion-Interactions Dataset) — крупнейший набор данных для рекомендательных систем. Он содержит почти 5 млрд обезличенных взаимодействий пользователей с аудиотреками Яндекс Музыки, стримингового сервиса Яндекса.
Yambda может стать универсальным стандартом для тестирования новых подходов и алгоритмов во всех сегментах, где используются рекомендательные системы, в том числе в электронной коммерции, социальных сетях, сервисах коротких видео.
С помощью датасета Yambda исследователи смогут разрабатывать новые алгоритмы рекомендаций и оценивать их эффективность в сравнении с бейзлайнами, что ускорит внедрение инноваций. Стартапы с небольшими массивами данных получат свои преимущества, используя Yambda для масштабирования создаваемых и тестируемых ими систем. Всё это будет способствовать глобальному развитию передовых технологий с учётом потребностей бизнеса.
Сокращение разрыва между наукой и индустрией
Для предоставления актуальных рекомендаций в стриминговых сервисах, социальных сетях, приложениях для просмотра коротких видео, а также на маркетплейсах крайне важны качество и объём обучающих данных. Но исследования в области рекомендательных систем не успевают за стремительно развивающимися технологиями, например, такими как большие языковые модели. Во многом это связано с отсутствием доступа к масштабным массивам данных. Для создания эффективных рекомендательных моделей требуются терабайты поведенческих данных, которые есть у коммерческих платформ, но которыми они редко делятся.
Исследователям часто приходится работать с небольшими и устаревшими датасетами, которые не отражают всей сложности современных сценариев использования:
● датасет Million Playlists от Spotify слишком мал и не подходит для рекомендательных систем промышленного уровня;
● датасет Netflix Prize содержит около 17 000 объектов с временными метками только в виде даты, что ограничивает возможности временного моделирования и масштабных исследований;
● датасет 1TB Click Logs от Criteo выложен без надлежащей документации и идентификаторов, а основными его объектами являются клики по рекламным объявлениям.
Из-за недостаточного объёма обучающих данных модели, отлично показавшие себя в академических исследованиях, часто оказываются неэффективными в реальных условиях. Это в том числе затрудняет интеграцию рекомендательных систем с платформами и сервисами, имеющими современную архитектуру.
О датасете Yambda
Yambda позволяет решать актуальные задачи современных рекомендательных систем, так как содержит огромный массив обезличенных данных из Яндекс Музыки, стримингового сервиса, которым каждый месяц пользуется около 28 млн человек. С помощью датасета Yambda можно изучить взаимодействие пользователей с контентом, доступным в Яндекс Музыке. В этом сервисе реализована сложная рекомендательная система «Моя волна», которая подбирает музыку для каждого пользователя с учётом предпочтений. Для обеспечения конфиденциальности все данные о пользователях и треках обезличены, датасет содержит только числовые идентификаторы.
Основные характеристики датасета:
● 4,79 млрд обезличенных пользовательских действий, собранных за 10 месяцев;
● данные получены от 1 млн пользователей и обезличенных идентификаторов при взаимодействии с 9,39 млн треков;
● два типа обратной связи: неявная (прослушивание) и явная (лайки, дизлайки и их отмена);
● эмбеддинги треков (векторные представления, созданные с помощью свёрточных нейронных сетей) и обезличенная информация о треках;
● флаг is_organic, который позволяет разграничить органические действия, когда пользователь находит трек самостоятельно, и действия, предложенные рекомендательной системой, что способствует более глубокому анализу поведения;
● временные метки всех событий (для анализа поведенческой динамики и оценки моделей в условиях, максимально приближенных к реальным).
Датасет выложен в формате Apache Parquet™, который совместим с системами распределённой обработки данных (например, Spark или Hadoop®) и аналитическими библиотеками (например, Pandas и Polars).
Варианты датасета и оценка качества алгоритмов
Датасет Yambda доступен в трёх вариантах (~5 млрд, 500 млн и 50 млн событий) и подходит для любых вычислительных мощностей и разных задач в области исследований и разработки.
Варианты датасета
|
Датасет
|
Пользователи
|
Объекты
|
Прослушивания
|
Лайки
|
Дизлайки
|
Yambda-50M
|
10 000
|
934 057
|
46 467 212
|
881 456
|
107 776
|
Yambda-500M
|
100 000
|
3 004 578
|
466 512 103
|
9 033 960
|
1 128 113
|
Yambda-5B
|
1 000 000
|
9 390 623
|
4 649 567 411
|
89 334 605
|
11 579 143
Для оценки качества алгоритмов используется подход Global Temporal Split (GTS), который подразумевает разбивку данных по времени и позволяет сохранить естественную последовательность событий. При использовании подхода Leave-One-Out из истории каждого пользователя в тестовый набор данных откладывается только последнее подтверждённое взаимодействие, что может привести к нарушению временных последовательностей в обучающих и тестовых выборках. GTS исключает эту ситуацию и гарантирует более реалистичное тестирование модели, при котором имитируются реальные условия, а данные из будущего недоступны.
Бейзлайны для сравнения новых подходов к разработке рекомендательных систем были получены при тестировании алгоритмов MostPop, DecayPop, ItemKNN, iALS, BPR, SANSA и SASRec. Использовались стандартные метрики, в том числе:
● NDCG@k — качество ранжирования;
● Recall@k — способность генерировать релевантные рекомендации;
● Coverage@k — разнообразие каталога.
Yambda, крупнейший в мире открытый датасет для рекомендательных систем, теперь доступен на Hugging Face.