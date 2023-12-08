Цены в Яндекс Такси выросли за год на 11%, а спрос - на 40%

При этом стоимость поездок по стране в среднем увеличилась также на 11% (годовая инфляция в ноябре - 10,8% - примечание редакции). Аналитики сервиса рассчитали среднюю стоимость одной минуты поездки с учётом всех тарифов, кроме корпоративных. Такой метод оценки является наиболее корректным, поскольку учитывает все влияющие на конечную стоимость поездки факторы, например сезонность, погоду, дорожную ситуацию, время суток, передает агентство Kazinform.

Аналитики сервиса сравнили среднюю стоимость минуты поездки за период с декабря 2022 года по ноябрь 2023 с годом ранее. Статистика за 12 месяцев учитывает все сезонные колебания, в том числе позволяет включить в расчёт декабрь как сезон пикового спроса.

Статистика рассчитана для регионов Казахстана, где работает Яндекс Такси. Так, например, в Алматинской области (включая Алматы) средняя стоимость минуты за год выросла на 14%, в Акмолинской области (включая Астану) — на 11%. При этом стоимость поездок по стране в среднем увеличилась также на 11%, что сопоставимо с инфляцией.

На рост средней стоимости минуты повлияло несколько факторов: рост цен на бензин, запчасти и обслуживание автомобилей. Одновременно с этим спрос на поездки в такси в городах, где работает сервис, увеличился за год на 40%. Также в 2023 году в ряде городов, например, в Семее, были запущены тарифы повышенного уровня комфорта, которые стоят дороже поездок в тарифе «Эконом» и влияют на среднюю стоимость минуты.

В ряде областей средняя стоимость минуты поездки снизилась в этом году, потому что Яндекс Такси активно инвестировал в мотивационные программы для таксопарков, их водителей и пассажиров в этих регионах.

Помимо экономических факторов, есть также временны́е и сезонные. Если краткосрочных колебаний в течение года значительно больше, чем в предыдущем, они могут влиять на динамику цен за весь год.

В Яндекс Go есть технологии, которые позволяют сэкономить при поездках даже в период повышенного спроса. Например, алгоритм может предложить после завершения поездки пройтись несколько минут до места назначения или разделить поездку с попутчиком, выбрав тарифу «Вместе». В Астане за последние недели доля поездок по этому тарифу превысила 14%, а в Алматы почти достигла 10%. Эти цифры продолжают расти.