Яндекс приглашает казахстанцев принять участие в международном чемпионате по программированию

Яндекс открыл регистрацию на участие в ежегодном международном чемпионате по программированию Yandex Cup. Призовой фонд эквивалентен 38 млн тенге. Финал и церемония награждения участников из разных стран впервые за три года пройдут оффлайн и состоятся в офисе Яндекса в Алматы, передает МИА «Казинформ».

Участники могут выбрать среди шести направлений: аналитика, фронтенд- и бэкенд-разработка, мобильная разработка, машинное обучение и «Алгоритм», посвящённый спортивному программированию.

Фото: Яндекс

Задачи Yandex Cup составляют сотрудники Яндекса на основе тех задач, с которыми сталкиваются в повседневной работе. Чемпионат рассчитан на разработчиков всех уровней — от студентов до опытных специалистов. Участники могут попробовать себя сразу в нескольких направлениях, а затем выбрать одно к полуфиналу.

В 2023 году чемпионат пройдёт в три этапа. Квалификация и полуфинал состоятся в онлайне. 120 участников со всех стран, показавших лучшие результаты в полуфинале, соберутся в Казахстане на офлайн-финал и церемонию награждения. Такой формат позволит участникам не только проверить силы, но и познакомиться с другими разработчиками из разных стран. Для всех желающих Яндекс покажет трансляцию финала.

Подать заявку на участие можно на сайте до 29 октября включительно. С 23 октября по 29 октября пройдёт этап квалификации, 4 ноября — полуфинал, а 2–3 декабря — финал и церемония награждения лучших участников. Разработчики, показавшие самые высокие результаты в каждом направлении, смогут пройти собеседование в Яндекс по упрощённой схеме.

Яндекс проводит чемпионаты по программированию с 2011 года. В 2022 году заявку на участие в Yandex Cup подали 16 тысяч человек из 67 стран.