Яндекс Казахстан выложил в открытый доступ серию лекций про технологии для школьников

Яндекс Казахстан провел серию лекций про технологии и их применение в социальных проектах, передает агентство Kazinform.

Лекции прошли в рамках программы Technovation Girls Kazakhstan и инициативы компании по предоставлению равного доступа к образованию и развитию потенциала в области AI и технологий.

Перед девочками выступили практикующие специалисты Яндекса с темами, посвященными инклюзивным технологическим решениям, безопасности городской среды и искусственному интеллекту, а также применению ИИ в социальных и экологических проектах.

Материалы лекций были адаптированы для детей школьного возраста и записаны на казахском и русском языках. Они доступны в открытом доступе для казахстанских школьников, чтобы способствовать развитию их интереса к IT-технологиям. Из лекций школьники смогут узнать, что такое облачные технологии и где они применяются, на каких технологиях работает приложение Яндекс Go, как учитывать пользовательские сценарии разных аудиторий.

— Наша цель — привить детям интерес к сфере IT, мотивировать их и помочь раскрыть свой потенциал, чтобы стать лидерами в области технологий и искусственного интеллекта. Эти лекции помогут школьникам понять, как работают технологии, в каких областях их можно применять и как можно их использовать для социальных проектов, — рассказал Цыден Дамдинов, HR лид Яндекс Казахстан.

Ссылки на материалы курса:

Как сделать приложения и IT-решения доступными для людей с инвалидностью — Валерия Курмак, руководитель направления Инклюзия в Яндекс (казахский/русский).

Как распределяются заказы в такси и какие технологии делают поездки безопаснее. — Анна Козлинская, руководитель команды ML-разработки в Яндекс Такси (казахский/русский).

Как применять машинное обучение (ИИ) в социальных и экологических проектах — Анна Лемякина, директор по национальным и стратегическим проектам Yandex Cloud (казахский/русский).

Как построить эффективную коммуникацию в команде — Дарья Золотухина, HR директор Яндекса (казахский/русский).