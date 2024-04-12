Яндекс Казахстан проведет бесплатный интенсив по генеративным речевым технологиям

Яндекс Казахстан проведет интенсив по генеративным речевым технологиям в Алматы с 22 по 26 апреля. Лектором выступит преподаватель Школы Анализа Данных Яндекса, всемирно известной школы подготовки специалистов в области Data Science. Занятия включают лекции и практические семинары и будут проходить очно каждый вечер, передает агентство Kazinform.

Генеративные речевые технологии являются одним из наиболее быстро развивающихся направлений в IT, они используются в чат-ботах, приложениях для создания контента и голосовых ассистентах, таких как Алиса. Крупные игроки IT-рынка инвестируют в развитие генеративных моделей для создания новых цифровых продуктов в различных отраслях, от маркетинга до образования.

Участники интенсива получат уникальные знания, которые помогут им стать более конкурентоспособными на рынке труда. Изучение генеративных моделей расширит их понимание цифрового ландшафта и даст возможность участвовать в разработке инновационных продуктов и сервисов.

Преподаватель ШАД поделится своим опытом работы с генеративными моделями, расскажет об акустических моделях и вокодерах, а также покажет, как обрабатывать большие объемы данных с использованием трансформеров для генерации новых цифровых продуктов, создания контента и работы с чат-ботами и голосовыми помощниками.

Для участия в интенсиве нужно зарегистрироваться по ссылке и пройти отбор, решив контест. Заявки принимаются до 16 апреля включительно. Участники, показавшие наилучшие результаты на вступительном испытании, получат возможность принять участие в интенсиве. Обучение полностью бесплатное, по итогам интенсива каждый участник получит сертификат о его прохождении.