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    15:19, 12 Апрель 2024 | GMT +6

    Яндекс Казахстан проведет бесплатный интенсив по генеративным речевым технологиям

    Яндекс Казахстан проведет бесплатный интенсив по генеративным речевым технологиям
    Фото: freepik.com

    Яндекс Казахстан проведет интенсив по генеративным речевым технологиям в Алматы с 22 по 26 апреля. Лектором выступит преподаватель Школы Анализа Данных Яндекса, всемирно известной школы подготовки специалистов в области Data Science. Занятия включают лекции и практические семинары и будут проходить очно каждый вечер, передает агентство Kazinform.

    Генеративные речевые технологии являются одним из наиболее быстро развивающихся направлений в IT, они используются в чат-ботах, приложениях для создания контента и голосовых ассистентах, таких как Алиса. Крупные игроки IT-рынка инвестируют в развитие генеративных моделей для создания новых цифровых продуктов в различных отраслях, от маркетинга до образования.

    Участники интенсива получат уникальные знания, которые помогут им стать более конкурентоспособными на рынке труда. Изучение генеративных моделей расширит их понимание цифрового ландшафта и даст возможность участвовать в разработке инновационных продуктов и сервисов.

    Преподаватель ШАД поделится своим опытом работы с генеративными моделями, расскажет об акустических моделях и вокодерах, а также покажет, как обрабатывать большие объемы данных с использованием трансформеров для генерации новых цифровых продуктов, создания контента и работы с чат-ботами и голосовыми помощниками.

    Для участия в интенсиве нужно зарегистрироваться по ссылке и пройти отбор, решив контест. Заявки принимаются до 16 апреля включительно. Участники, показавшие наилучшие результаты на вступительном испытании, получат возможность принять участие в интенсиве. Обучение полностью бесплатное, по итогам интенсива каждый участник получит сертификат о его прохождении.

    Теги:
    Технологии Яндекс Образование Развитие IT технологий в Казахстане
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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