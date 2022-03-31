Яна Хан и Нуртилек Кажгали стали чемпионами Казахстана по шорт-треку

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане проходит чемпионат Казахстана по шорт-треку. В рамках турнира стали известны победители на дистанции 1000 метров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

В мужских соревнованиях победу одержал Нуртилек Кажгали (ЗКО). Вторым финишировал Санжар Жанисов (Нур-Султан). Еркебулан Шамуханов (Павлодар) стал третьим.

Яна Хан (Нур-Султан) выиграла женский финальный забег. Алена Волковицкая (Костанайская область) завоевала «серебро». В активе Мадины Жанбусиновой (Нур-Султан) - «бронза».